Il conservatorio "Fausto Torrefranca" e Ama Calabria hanno organizzato la manifestazione che vedrà come protagonisti due noti artisti

Giovedì 14 luglio alle ore 18:00 nuovo appuntamento musicale con un concerto del duo composto da Samuel Cerra (al vibrafono) e Ferruccio Messinese (al pianoforte) nell’Auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia. La manifestazione è promossa congiuntamente dal Conservatorio di Vibo Valentia e Ama Calabria. Samuel Cerra, performer e insegnante di percussioni si è laureato col massimo dei voti e la lode al conservatorio “Fausto Torrefranca” e al Berklee College of Music. Grande il suo desiderio di trasmettere quanto appreso nel suo percorso di studi abbastanza articolato e al tempo stesso è desideroso di incrementare sia le conoscenze che le competenze attraverso la pratica di questa arte fine e nobile in tutte le sue forme. Attivo come didatta, conta diverse partecipazioni in qualità di performer in Italia, Francia, Usa e America Latina. [Continua in basso]

Ferruccio Messinese, dopo aver conseguito titoli accademici in pianoforte, composizione, strumentazione per banda, maestro sostituto, clavicembalo e jazz, nonché il diploma accademico di II Livello in “Musica Scienza e Tecnologia del Suono”, indirizzo didattico con specializzazione in Pianoforte (Politecnico “Scientia et Ars” a firma congiunta con il conservatorio di Musica di Vibo Valentia), ha iniziato una brillante attività di direttore d’orchestra, di coro oltre a quella solistica e di componente di gruppi da camera. È stato, in numerosi eventi, pianista e direttore dell’Ama Jazz Combo di Lamezia Terme con il quale ha proposto anche sue elaborazioni di brani del repertorio jazz ed è direttore musicale con l’orchestra sinfonica giovanile della Calabria (di Musica Insieme – Gioia Tauro – Rc). È docente di ruolo al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.



Ha al suo attivo numerose pubblicazioni: Edizioni Mizar (Riposto, Catania), Feniarco (San Vito al Tagliamento, Pordenone), Edizioni Musica Insieme (Gioia Tauro – Reggio Calabria). In ambito musicale ha conseguito numerosi premi (concorsi nazionali ed internazionali). È stato spesso nominato giurato nelle commissioni di importanti concorsi nazionali di Musica. Ha svolto mansioni di commissario esterno al Conservatorio di Musica di Vibo Valentia. In programma rilettura di brani jazz ed esecuzione di brani originali.