Cresce l’attesa per il Bivona Beach Festival, l'evento clou dell'estate bivonese. Tutto è pronto per la decima edizione di una manifestazione che è ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario estivo calabrese, capace di coniugare sport, divertimento e convivialità. Le date da segnare in rosso sono il 14, 15 e 16 agosto, tre giorni in cui Bivona si trasformerà in un vero e proprio polo d'attrazione.

Il festival compie un decennio e il bilancio è straordinario, soprattutto se si considera che si partiva da zero. Il cronoprogramma dell'evento è stato presentato ufficialmente venerdì pomeriggio durante una conferenza stampa in piazza Tonnara a Bivona.

Una storia di riscatto e identità territoriale

Il programma prevede tornei di beach volley, calcio tennis, bocce e ping pong, affiancati da momenti di animazione, musica e occasioni di socialità pensati per coinvolgere partecipanti e pubblico di tutte le età. L'evento è nato dieci anni fa da un'intuizione di Emilio Farfaglia, Antonio Tocco e Francesco Tocco, con un obiettivo profondo: far ritornare la gente a Bivona e dare un forte slancio al territorio, ferito vent'anni fa da una catastrofica alluvione.

«Questa sarà la decima edizione grazie all'operato dell'Associazione Bivona Beach» - ha spiegato la presidente Sara Sorrenti - eravamo partiti con pochissimi mezzi e zero fondi, da un singolo campo di beach volley. Oggi siamo arrivati ad avere tre campi e a praticare diverse attività sportive come calcio tennis, ping-pong e basket. La nostra più grande soddisfazione è l'affetto della popolazione; il paese sente che lo stiamo aiutando».

Il supporto di Farfaglia

A farle eco è uno dei fondatori storici, Emilio Farfaglia: «Il festival è per noi un motivo di rivalsa e di identità territoriale. Siamo cresciuti in questo paese e cerchiamo di custodire e valorizzare i nostri ricordi più belli. Siamo partiti da zero con l'aiuto di tanti volontari e di qualche sponsor, con l'intento di spingere i nostri giovani a tornare e a non abbandonare questa terra».

Il programma

Il cartellone artistico di quest'anno promette di accontentare tutte le generazioni, alternando band emergenti, format di grande successo nazionale e l'intramontabile pop italiano. Si parte il 14 agosto con protagonista Malvax, tra i nomi emergenti della scena pop italiana e capace di mescolare sonorità elettroniche, pop e influenze contemporanee. In seguito ci sarà poi Indie Power, format musicale che porta dal vivo i grandi successi dell'Indie italiano.

Il 15 agosto sarà la volta dei "Mai dire Goku", format guidato dalla band CDA che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con oltre 150 concerti all'anno in tutta Italia e con apertura dedicata a Marataro.

Il gran finale sarà invece il 16 agosto con i Max Power, cover dedicata a Max Pezzali per ripercorrere i successi degli 883. Gli organizzatori, inoltre, hanno anche lasciato spazio a eventuali altre sorprese.