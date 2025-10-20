Occasione unica per il gruppo del collegio Antonio Fontàn di Madrid di scoprire un patrimonio storico unico nel suo genere. La visita è parte di un progetto europeo promosso dall’Istituto “A. Vespucci”, Pro Loco e Comune

La mattina di giovedì 23 ottobre, alle ore 10, la Tonnara di Bivona verrà aperta, in via straordinaria, per consentire la visita di un gruppo di allievi del collegio Antonio Fontán di Madrid, accompagnati dai loro insegnanti. L’evento, programmato nell’ambito del progetto Erasmus+Twinning, è stato organizzato dall’istituto comprensivo statale “Amerigo Vespucci” in collaborazione con la Pro Loco di Vibo Marina e con la disponibilità dell’Amministrazione comunale di Vibo Valentia.

Gli studenti madrileni saranno ospiti della scuola di Vibo Marina per poi essere accompagnati a visitare l’antica struttura, da poco restaurata, dove potranno prendere visione di un esempio di archeologia industriale mediterranea, visionando gli antichi barconi dei pescatori per riscoprire le tradizioni e la storia del territorio vibonese. Per l’occasione è anche prevista l’esibizione della “Fanfara del Porto e del Mare”, da poco costituita in base a un progetto di musica d’insieme portato avanti dalla Pro Loco con il sostegno della Regione Calabria, che allieterà gli ospiti con le note della sua gioiosa musica.