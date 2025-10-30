C'è un posto dove, ogni anno, si incontrano arte, storia e cultura: Paestum. Inizia oggi infatti la ventisettesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta) che durerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2025. Da sempre questo è uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico del Mediterraneo.

In terra campana, nell'antica città della Magna Grecia, era presente anche il Polo Museale di Soriano Calabro rappresentato dalla direttrice Mariangela Preta impegnata nella promozione, valorizzazione e divulgazione del ricco patrimonio storico, artistico e culturale del territorio sorianese, cuore dell’entroterra vibonese e luogo di grande rilievo per la storia monastica e artistica della Calabria.

Lo stand e la rappresentazione

Particolare suggestione è data dall’allestimento dello stand della Regione Calabria, che accoglie i visitatori con un’imponente immagine del complesso architettonico di San Domenico di Soriano, simbolo identitario e centro spirituale e culturale di riferimento per il territorio.

La presenza del Polo Museale di Soriano alla Bmta rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto con istituzioni, operatori del settore e pubblico specializzato, oltre che un’opportunità per far conoscere a livello nazionale e internazionale il patrimonio museale e monumentale calabrese, inserendolo a pieno titolo nel più ampio panorama del turismo culturale e archeologico mediterraneo.