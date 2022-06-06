La Pro Loco di Briatico, con il patrocinio del Comune, aderisce alla “Festa della Musica”, l’unico evento musicale nazionale che coinvolge, durante la stessa giornata, più di 800 città e 45.000 artisti. Il festival, organizzato in collaborazione con la Commissione Europea, il Ministero della Cultura, la S.i.a.e. (Società italiana degli autori e degli editori), l’A.i.p.f.m. (Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica), la Rai e l’Afi (Associazione fonografici italiani), si terrà a Briatico sabato 18 giugno, alle ore 21:00, in piazza IV novembre. L’evento sarà all’interno della rassegna “BriatiCult”, e si chiamerà “Recovery Sound”. Si esibiranno il maestro Francesco Gugliotta, il musicista Umberto Franco, la chitarrista Elisabeth Morabito, il trio di musicisti composto da Alessandro Zagari, Vincenzo Budriesi e Vincenzo Scordamaglia, la cantante Federica Lacquaniti e il duo costituito da Domenico ArenaCecilia Larosa.
Gli organizzatori informano che durante la serata sarà allestito uno stand gastronomico a cura del comitato feste della parrocchia di San Nicola di Briatico.