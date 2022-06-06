L’evento musicale nazionale che coinvolge più di 800 città e 45.000 artisti sbarca anche nella cittadine del Vibonese. Presenti vari musicisti ed anche uno stand gastronomico

La Pro Loco di Briatico, con il patrocinio del Comune, aderisce alla “Festa della Musica”, l’unico evento musicale nazionale che coinvolge, durante la stessa giornata, più di 800 città e 45.000 artisti. Il festival, organizzato in collaborazione con la Commissione Europea, il Ministero della Cultura, la S.i.a.e. (Società italiana degli autori e degli editori), l’A.i.p.f.m. (Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica), la Rai e l’Afi (Associazione fonografici italiani), si terrà a Briatico sabato 18 giugno, alle ore 21:00, in piazza IV novembre. L’evento sarà all’interno della rassegna “BriatiCult”, e si chiamerà “Recovery Sound”. Si esibiranno il maestro Francesco Gugliotta, il musicista Umberto Franco, la chitarrista Elisabeth Morabito, il trio di musicisti composto da Alessandro Zagari, Vincenzo Budriesi e Vincenzo Scordamaglia, la cantante Federica Lacquaniti e il duo costituito da Domenico Arena e Cecilia Larosa.

Gli organizzatori informano che durante la serata sarà allestito uno stand gastronomico a cura del comitato feste della parrocchia di San Nicola di Briatico.