Il Carnevale torna protagonista sul lungomare di Vibo Marina con la manifestazione promossa dal Comitato Carnevalmare insieme alle associazioni aderenti, ai partner commerciali e con il patrocinio del Comune di Vibo. Un appuntamento che si preannuncia all’insegna del divertimento e della partecipazione collettiva, articolato in quattro giornate di festa previste per l’8, il 14, il 15 e il 17 febbraio.

L’edizione 2026

L’edizione 2026 si presenta come un’esperienza immersiva capace di coniugare spettacolo e identità territoriale. Lo slogan scelto dagli organizzatori, «Il mare si veste a festa: onde di colori nel cuore del porto», sintetizza lo spirito di una manifestazione che vuole riportare al centro l’atmosfera autentica del Carnevale, fatta di sfilate di carri allegorici, musica, balli e maschere colorate.

L’obiettivo dichiarato è quello di riscoprire e valorizzare le radici storiche di una celebrazione che affonda nella tradizione popolare locale, trasformando le vie di Vibo Marina in un palcoscenico a cielo aperto. Un’occasione pensata per coinvolgere famiglie, bambini e giovani, invitati a indossare abiti creativi e a dare libero sfogo alla fantasia in una vera esplosione di colori e allegria.

L’evento del 17 marzo

Il Carnevalmare 2026 vivrà il suo momento conclusivo martedì 17 marzo all’auditorium Giubileo 2000, dove è prevista l’estrazione di cinque premi messi a riffa. Un finale che suggellerà una manifestazione concepita anche come messaggio alla comunità, per ricordare il valore delle tradizioni come parte fondamentale dell’identità culturale.

Gli organizzatori rivolgono quindi un invito aperto a tutti a partecipare a un evento che vuole essere soprattutto un momento di condivisione e di ritrovo, per vivere insieme la gioia del Carnevale tra coriandoli, stelle filanti e musica.