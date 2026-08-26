La produzione Grasy Grandi Eventi seleziona comparse e aspiranti attori dai 18 ai 70 anni per “Sutta u suli”. Oggi pomeriggio audizioni riservate a chi ha esperienza attoriale, domani provini aperti anche a chi è alla prima esperienza. Basterà presentarsi alla Casa della Cultura

Parte da Mileto la ricerca dei volti per “Sutta ’u Suli”, il nuovo cortometraggio diretto da Fortunato Cerlino e prodotto da Grasy Grandi Eventi. Le selezioni si svolgono oggi, mercoledì 26 agosto, e domani, giovedì 27 agosto, alla Casa della Cultura di via Duomo 5.

La produzione è alla ricerca di uomini e donne tra i 18 e i 70 anni. Una particolare attenzione è rivolta ai ragazzi e alle ragazze in possesso di motorino o scooter, elemento che avrà un ruolo nella costruzione dell’immaginario del cortometraggio.

Il primo appuntamento è in programma oggi dalle 15 alle 20 ed è riservato alle persone con una formazione o un’esperienza nel campo della recitazione. Domani, invece, dalle 9 alle 18.30, il casting sarà aperto a tutti, anche a chi non ha mai recitato.

Al centro del progetto c’è una rilettura dell’Amleto di William Shakespeare ambientata nella Calabria contemporanea. Nelle note di regia, Cerlino immagina Mileto come una sorta di Elsinore del Sud, mettendo in relazione le stratificazioni storiche del territorio con le inquietudini delle nuove generazioni.

Il cortometraggio sarà caratterizzato da un forte contrasto tra passato e presente. Le rovine e i paesaggi della Calabria dialogheranno con elementi contemporanei, mentre la fotografia di Corrado Serri accompagnerà una narrazione prevalentemente notturna. Tra gli elementi visivi immaginati dal regista ci sono anche televisori abbandonati tra i ruderi, con le loro luci fredde a interrompere l'oscurità del paesaggio.

Per partecipare alle selezioni è possibile presentarsi direttamente alla Casa della Cultura di Mileto negli orari indicati. Per informazioni è disponibile anche l’indirizzo email suttausuli.produzione@gmail.com.