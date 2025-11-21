L’allestimento si concentrerà sugli scatti di cinque fotografi locali. L’inaugurazione in programma il 23 novembre
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
L'associazione "Vibo città antica - Il salottino" organizza, nei locali dell'Associazione (in via Casalello, 9) a Vibo Valentia una collettiva di mostra fotografica dal titolo "Colore, luci, ombre e geometrie" che sarà inaugurata domenica 23 novembre alle ore 17,30.
Partecipano all'esposizione fotografica:
- Pino Di Gesu di Cessaniti che, dopo una lunga esperienza di lavoro a Londra, esprime la sua passione per la fotografia still life con una particolare cura artistica delle immagini, nel gioco di luci ed ombre.
- Domenico Garrì di San Costantino di Briatico che immortala non solo persone cariche della storia della loro comunità, ma anche l'ambiente che li accoglie. Con la fotografia descrive stati d'animo e situazioni.
- Mario Greco di Carlopoli (Catanzaro) ritrae i suoi luoghi: case, vicoli, lavoratori della terra, la religiosità arcaica con le processioni dei paesi della Sila. Ha scelto di dedicarsi alla fotografia impegnata, di documentazione sociale.
- Giuseppe Morello di San Costantino di Briatico che, nel 2019, ha presentato una mostra personale dedicata all'"Affruntata" di Vibo Valentia, poi tradotta in un volume fotografico.
- Vito Pileggi di San Nicola da Crissa, che ritrae aspetti della vita lavorativa nel mondo rurale, con particolare attenzione ai bambini in questo contesto socio - culturale.
La presentazione della mostra (che si avvale della collaborazione artistica di Alberto Polistena e durerà fino al 7 dicembre) sarà coordinata dalla professoressa Titti Preta. Sono previsti gli interventi dell'assessore alla Cultura Stefano Soriano, di Gianpiero Menniti (critico d'arte) e del presidente dell’Associazione "Vibo città antica" Mimmo Grillo.