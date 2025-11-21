L'associazione "Vibo città antica - Il salottino" organizza, nei locali dell'Associazione (in via Casalello, 9) a Vibo Valentia una collettiva di mostra fotografica dal titolo "Colore, luci, ombre e geometrie" che sarà inaugurata domenica 23 novembre alle ore 17,30.

Partecipano all'esposizione fotografica:

Pino Di Gesu di Cessaniti che, dopo una lunga esperienza di lavoro a Londra, esprime la sua passione per la fotografia still life con una particolare cura artistica delle immagini, nel gioco di luci ed ombre.

Domenico Garrì di San Costantino di Briatico che immortala non solo persone cariche della storia della loro comunità, ma anche l'ambiente che li accoglie. Con la fotografia descrive stati d'animo e situazioni.

Mario Greco di Carlopol i (Catanzaro) ritrae i suoi luoghi: case, vicoli, lavoratori della terra, la religiosità arcaica con le processioni dei paesi della Sila. Ha scelto di dedicarsi alla fotografia impegnata, di documentazione sociale.

Giuseppe Morello di San Costantino di Briatico che, nel 2019, ha presentato una mostra personale dedicata all'"Affruntata" di Vibo Valentia, poi tradotta in un volume fotografico.

Vito Pileggi di San Nicola da Crissa, che ritrae aspetti della vita lavorativa nel mondo rurale, con particolare attenzione ai bambini in questo contesto socio - culturale.

La presentazione della mostra (che si avvale della collaborazione artistica di Alberto Polistena e durerà fino al 7 dicembre) sarà coordinata dalla professoressa Titti Preta. Sono previsti gli interventi dell'assessore alla Cultura Stefano Soriano, di Gianpiero Menniti (critico d'arte) e del presidente dell’Associazione "Vibo città antica" Mimmo Grillo.