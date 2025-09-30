Dal 9 al 15 ottobre artisti provenienti da ogni angolo del pianeta dipingeranno en plein air nei luoghi simbolo della città: piazze, vicoli, scorci marini, insieme a bambini e partecipanti con disabilità per una settimana dedicata alla pittura e all’inclusione

Tropea si prepara ad accogliere la terza edizione del TROPEArte Plein Air Festival, in programma dal 9 al 15 ottobre 2025, una settimana interamente dedicata alla pittura “en plein air” e all’incontro tra artisti e appassionati.

«Lo scopo è semplicissimo: dipingere all’aperto a Tropea e promuovere l’incontro tra artisti e appassionati», spiegano gli organizzatori, ricordando che il festival si ispira ai grandi maestri locali, in particolare all’impressionista tropeano Albino Lorenzo, il cui spirito creativo aleggia ancora tra i vicoli e le piazze della città.

Quest’anno parteciperanno circa 60 artisti, con una rappresentanza variegata che unisce talenti calabresi e italiani a presenze internazionali provenienti da Algeria, Malta, Polonia e Svizzera. Spazio anche ai più giovani, con gli artisti bambini del TROPEArte Junior, e agli artisti diversamente abili, coordinati da Pasqualina Del Mastro de Il Giardino di Persefone.

Per una settimana, pennelli e cavalletti coloreranno i luoghi più suggestivi di Tropea: Piazza Cannone, Largo Duomo, Largo Migliarese e Largo Galluppi diventeranno punti di riferimento per la creazione artistica.

Il programma si aprirà il 9 ottobre con un tour gratuito del centro storico, curato da Dario Godano di Libertas e dall’attrice Adele Rombolà, con traduzione in inglese a cura di Francesco Femia. «Il tour coprirà la dimensione storica, mitica e leggendaria di Tropea», spiegano, e sarà seguito da una degustazione offerta da Patrizia Fortunato della Boutique della Cipolla Rossa. Da quel momento, gli artisti avranno piena libertà di dipingere en plein air fino all’11 ottobre.

Il cuore del festival sarà il 12 ottobre, quando le opere realizzate saranno esposte e celebrate in una serata accompagnata dalla musica del pianista Luigi Cerra e dalla voce di Thekla De Marco. Il brindisi con torta, offerto dal team TROPEArte, suggellerà l’evento. Le opere rimarranno in mostra fino al 15 ottobre, con la possibilità di una proroga di due giorni.

Il festival è reso possibile grazie a un’organizzazione corale che vede coinvolti Pasqualina Del Mastro (direttrice artistica), Francesco Femia (co-fondatore e consigliere), Patrizia Fortunato (public relations manager), Renato Marvasi (arte e grafiche manager), Giuseppe Murdaca (social media manager), Adele Rombolà (direttrice teatrale) e Caitlin Werrell (co-fondatrice e consigliere).