Laboratori di uncinetto, incontri con artisti e workshop musicali nel nuovo calendario del progetto promosso dal Comune e da Valentia Academy: «L’obiettivo è rendere la cultura un’esperienza condivisa e accessibile a tutti»

La biblioteca comunale di Vibo Valentia si prepara a vivere un mese straordinario all’insegna della creatività, della musica e della partecipazione attiva, grazie a un ricco calendario di iniziative promosse dal Comune di Vibo Valentia in collaborazione con Valentia Academy, nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca”: tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, fino a disponibilità dei posti.

Tre gli appuntamenti principali che animeranno gli spazi della Biblioteca di via Palach:

Laboratorio di uncinetto

Dal 15 novembre, ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00, prenderà il via un laboratorio creativo aperto a tutti, a partire dagli 8 anni. Un’occasione per riscoprire la manualità, intrecciare fili e relazioni tra generazioni, e dare forma alla fantasia in un ambiente accogliente e stimolante.

Christian Meyer e il “Progetto scuole”

Sabato 22 novembre, alle ore 16:30, la biblioteca ospiterà Christian Meyer, storico batterista del gruppo “Elio e le Storie Tese”, insieme a Silvia Bolbo, per un incontro speciale dedicato alla musica come linguaggio educativo e inclusivo. L’evento, aperto a studenti, docenti, famiglie ed educatori, sarà un momento di riflessione e condivisione sul valore formativo del ritmo e dell’espressione musicale.

Torna “Sound lab”

Torna anche “Sound Lab”, il laboratorio di produzione musicale condotto da Vittorio J. Greco, musicista e produttore di fama internazionale. Cinque incontri, dal 20 novembre al 18 dicembre (ogni mercoledì dalle 15:00 alle 18:00), per esplorare strumenti, software e tecniche di creazione sonora, dalla teoria alla realizzazione del primo beat.

«Siamo orgogliosi di offrire alla cittadinanza un programma così variegato e coinvolgente anche per questo mese di novembre - dichiara l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano -. Una serie di appuntamenti capaci di parlare a pubblici diversi e di valorizzare la biblioteca come luogo vivo di cultura, incontro e crescita. Queste iniziative dimostrano quanto sia importante investire in spazi pubblici che sappiano accogliere, ispirare e formare, soprattutto le nuove generazioni».