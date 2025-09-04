Continuano le iniziative promosse dal sodalizio guidato dal presidente Papasodaro: «Si potranno osservare le eruzioni notturne del vulcano, un fenomeno che regalerà ai partecipanti un’esperienza unica»

Dopo i successi raccolti nei mesi scorsi, con escursioni alla scoperta dei siti naturalistici più suggestivi del comprensorio vibonese e calabrese, l’associazione Vivi Serra San Bruno oltrepassa i confini regionali proponendo per 6 e 7 settembre un trekking notturno sullo Stromboli. Un ulteriore tassello che si aggiunge al variegato programma che ogni anno il sodalizio guidato da Mario Papasodaro presenta, allo scopo di promuovere l’entroterra vibonese con i suoi boschi e borghi. Non solo. Sono diversi infatti gli appuntamenti pensati per far apprezzare ai partecipanti angoli nascosti della nostra terra. Un programma di successo che ha conquistato appassionati di trekking ma anche giovani famiglie, incuriosite delle iniziative calendarizzate quanto nel periodo estivo quanto nella bassa stagione.

Questa volta, il passaggio sarà dalle Serre vibonesi alle pendici dello Stromboli: «Gli escursionisti – spiega l’associazione – avranno l’opportunità di vivere un itinerario che dalle Serre Vibonesi condurrà fino al cuore delle Isole Eolie, per un trekking indimenticabile sullo Stromboli, il vulcano attivo più affascinante del Mediterraneo».

La partenza è fissata per le ore 17:00 dalle pendici del vulcano. Il presidente Papasodaro spiega: «Il percorso, di media difficoltà, porterà i partecipanti fino a circa 900 metri di altitudine, punto privilegiato dal quale si potrà ammirare il celebre tramonto sul mare e, subito dopo, assistere al suggestivo spettacolo delle eruzioni notturne dello Stromboli, un fenomeno naturale che regalerà emozioni uniche e irripetibili».

Il messaggio di Vivi Serra San Bruno è chiaro: «Oltre al territorio calabrese vogliamo essere da tramite per la conoscenza e la scoperta di nuovi itinerari. Da parte nostra – conclude il referente del sodalizio – l’impegno e la cura nel promuovere gli eventi sarà sempre massimo».