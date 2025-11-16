“Il cuore di una divisa nel mare dell’amore”, il nuovo libro di Paolo Fedele, ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, originario di Vibo Valentia e oggi in servizio presso il Ministero dell’Ambiente, sarà presentato durante la prossima edizione di Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, in programma al centro congressi La Nuvola nel quartiere Eur di Roma.

L’opera si presenta come un vero e proprio viaggio tra mari e anime, radici e orizzonti: dalla Calabria, terra d’origine dell’autore, a Lampedusa, Lesbo, Zungri, Stromboli e il Canale di Corinto. Ogni capitolo traccia rotte di dovere, fede e emozioni, raccontando la forza dei sentimenti umani oltre il rigore della divisa.

Nelle pagine del libro, la divisa diventa simbolo di protezione e speranza, mentre il mare è metafora di un amore che cura e salva. Un messaggio chiaro e intenso: anche nei momenti più oscuri, l’amore resta la bussola più sicura.

Paolo Fedele, autentico figlio della Calabria, ha sempre affiancato alla sua carriera nella Guardia Costiera un profondo senso umano, partecipando a missioni nazionali e internazionali in contesti complessi, con risultati riconosciuti dalle istituzioni italiane e straniere.

Il libro, pubblicato da Laruffa Editore, sarà presentato nello stand della casa editrice alla fiera romana.