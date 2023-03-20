Alle 9,30 la visita guidata ai parchi e ai musei della città, alle 17 a Palazzo Gagliardi l'evento clou con la proiezione del video "Ci sono anch'io”

Martedì 21 marzo sarà celebrata la “Primavera di Vibo” tra miti, leggenda e realtà. L’evento si svolgerà tutta la giornata. Il programma prevede alle ore 9,30 una visita guidata ai parchi e ai musei della città con gli studenti del liceo scientifico Berto. Nel pomeriggi, alle ore 16:30 nell’atrio di Palazzo Gagliardi, nell’ambito della giornata mondiale della sindrome di Down sarà proiettato il video: “Ci sono anch’io”. Alle ore 17,00 la presentazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro e i progetti Erasmus plus. Alle ore 17,30 in occasione del primo compleanno della Pro loco Vibo città, si svolgerà un dibattito moderato dalla presidente della Pro loco di Vibo Giusy Fanelli nel corso del quale sarà conferita la carica di presidente onorario della Pro loco a Michele Putrino.