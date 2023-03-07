Un modo per celebrare l’8 marzo accendendo i riflettori sulle condizioni della donna nella società moderna. Inizio ore 17.30

Donne e volontariato. Su queste direttrici si snoderà l’appuntamento in programma per l’8 marzo, dalle ore 17.30, al Centro di aggregazione sociale di Vibo Valentia. Un appuntamento a più voci contretizzato in occasione della Giornata internazionale della donna grazie al sinergico lavoro di Cas Vibo, Comune, associazioni Lilt, casa di agar e Acmo. Ai saluti del presidente Cas Vibo, Domenico Cirianni, seguiranno le riflessioni del sindaco Maria Limardo, dell’assessore alle Politiche sociali Rosa Chiaravalloti. Quindi i contributi di Maria Giovanna Fusca in rappresentanza della lega italiana lotta contro i tumori, sezione Vibo Valentia; Azzurra Pelaggi, coordinatrice Casa rifugio La casa di Agar e infine Caterina Patania, psicoterapeuta e coordinatrice Acmo.

