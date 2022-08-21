Invasione degli artisti di strada in una due giorni di spettacoli, laboratori, trekking e degustazioni

Sulla scia di grandi appuntamenti nazionali come il Ferrara Buskers Festival o del felice esempio del Borgo Incantato di Gerace, il 27 e 28 agosto inaugura a Drapia la prima edizione del Buskers on the Road, un festival itinerante di artisti di strada e circo contemporaneo, organizzato grazie al partenariato composto da Comune di Drapia, Pro Loco drapiese e dall’associazione Il Circo Verde. Questa prima edizione intitolata “Gli Artisti di Strada sulla Costa degli Dei”, rientra nel cartellone estivo di Calabria Straordinaria e toccherà con vari appuntamenti tutte le frazioni del piccolo comune a pochi chilometri da Tropea.



Per la tappa inaugurale del Buskers on the Road è stata scelta una location d’eccezione. Ed è infatti dal giardino del castello Galluppi di Caria che partirà la pacifica invasione di personaggi divertenti, giocolieri, acrobati e clown pronti a regalare agli spettatori momenti di gioia collettiva, a stupirli con le loro abilità e ammaliarli con la loro simpatia. Il Buskers on the Road è un evento totalmente gratuito, ideato da Consuelo Perri che ne cura la direzione artistica e con il supporto del collettivo artistico Spazio Zero di Catanzaro. L’appuntamento, fortemente voluto dal sindaco Alessandro Porcelli e dal presidente del consiglio comunale Giovanna Iannello, offrirà ai residenti un sano divertimento e ai tanti turisti e curiosi un valido motivo per allontanarsi dalle spiagge del Vibonese, alla scoperta di un territorio ancora sconosciuto ai più. Grazie alle diverse realtà, locali e non, coinvolte e al contributo della Regione Calabria,sono molte le attività previste, dai laboratori di circo per i più piccoli, al trekking “Sul Cammino di Ulisse” che, insieme all’esposizione di artigianato e al mercato di produttori locali regaleranno al pubblico un divertimento sano e partecipativo. Per rimanere costantemente aggiornati sulle novità e il programma si possono visitare le pagine Facebook e Instagram del Festival.