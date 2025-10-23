La performance dell’apprezzato musicista premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali andrà in scena sabato 25 ottobre: interpreterà le diverse epoche musicali con brani, fra gli altri, di Ludovico Roncalli e Niccolò Paganini

La Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia continua la sua missione

di valorizzazione dei giovani talenti calabresi con un concerto di chitarra classica del promettente artista Enrico Damiano Vallone.

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre 2025 alle ore 18, presso

l’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia. Il programma propone un raffinato viaggio musicale attraverso le epoche con brani di Ludovico Roncalli, Niccolò Paganini, Manuel de Falla, Joaquin Turina e Fernando Sor, in cui si alternano sonate barocche, virtuosismi romantici e atmosfere del Novecento.

«I giovani sono il polline vitale che, attraverso la musica come linguaggio universale, si diffonde nel nostro territorio creando connessioni profonde e superando barriere generazionali e geografiche. Il territorio, inteso come comunità e ambiente, è il terreno fertile dove questa impollinazione culturale prende forma, favorendo lo scambio di idee, emozioni e la partecipazione attiva della comunità, rafforzando così l’identità culturale locale» dichiara il direttore artistico Andrea Brissa.

Il concerto, inserito nella stagione 2025 dell’A.Gi.Mus., rappresenta un’importante occasione per scoprire e apprezzare uno dei giovani interpreti più interessanti della scena chitarristica italiana.

Chi è Enrico Damiano Vallone

Il promettente musicista si diploma in chitarra con il massimo dei voti e consegue, presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, il Master di alto perfezionamento in interpretazione musicale, anch’esso con il massimo dei voti. Si perfeziona a Siena con il Maestro Eliot Fisk presso la prestigiosa Accademia

Chigiana (2019, 2021 e 2022), ottenendo il Diploma di Merito, e segue masterclass con Oscar Ghiglia, Frédéric Zigante, Luigi Attademo, Angelo Gilardino, Tiago Emanuel Cassola Marques, Marco Del Greco e Andrea De Vitis.

Autore di pubblicazioni per la rivista Soundboard della Guitar Foundation of America (GFA), è stato relatore in importanti convegni e simposi internazionali, tra cui la Guitar Foundation of America Convention (USA), il Lake Konstanz Guitar Research Conference (Svizzera) e il Festival Internacional de Guitarra de Aveiro (Portogallo). Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, si è esibito come solista per numerosi enti culturali e in varie stagioni concertistiche in Italia e in Spagna.