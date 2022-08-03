A partire da stasera sino al 20 agosto diverse iniziative tra cultura, spettacolo e gastronomia

Il Comune il Parghelia e la locale Pro Loco hanno realizzato un calendario di eventi dal nome “Pargheliaestate, Agosto 2022”. Si comincia questa sera con la sagra del Pesce, in piazza Ruffa, alle ore 20:00. Il 4, il 5 e il 6 si terrà poi “La rivolta dei casali di Tropea del 1722” nella sala consiliare del Comune, dalle ore 10 alle ore 19:00. Venerdì 5, in piazza Ruffa, alle ore 20:00, si potrà partecipare alla manifestazione “La piazza dei bambini”. Da giorno 5 al 14 agosto saranno inoltre esposte in paese le luminarie per la novena della Madonna di Portosalvo. Il 9 agosto si terrà invece l’evento “Storie e musica in ricordo delle vittime del Moby Prince” nella scalinata Tumeo-Mazzitelli, alle ore 20:30. Il 14 agosto è prevsta l’esibizione della Claudio Baglioni tribute band con l’evento “Strada facendo”, in piazza Ruffa alle ore 21:30. Il 18 agosto ancora una serata in paese con “Sapuri e sapiri di Calabria”, in piazza Europa, alle ore 20:00. Infine, il 20 agosto il “Tropea Cipolla Party on Parghelia Beach” sulla spiaggia La Grazia dalle ore 10:00 sino a mezzanotte.