Appuntamento domenica 19 luglio alle 21.30 con l’artista di fama internazionale e l’ensemble diretto dal maestro Vincenzo Laganà. La serata, promossa dall’associazione Orchestra di Fiati “Città di Tropea” con il contributo del Comune, sarà a ingresso gratuito

La musica per tromba e orchestra di fiati sarà protagonista a Tropea, dove domenica 19 luglio è in programma uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della stagione culturale estiva. Alle ore 21.30, sul palco dell’Auditorium Santa Chiara, si esibirà il maestro Andrea Giuffredi, accompagnato dall’Orchestra di Fiati “Città di Tropea”, diretta dal maestro Vincenzo Laganà.

Il concerto metterà insieme l’esperienza internazionale di uno dei più apprezzati trombettisti italiani e il percorso artistico dell’ensemble tropeano, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel panorama musicale calabrese attraverso produzioni e collaborazioni con interpreti di rilievo.

L’ingresso sarà gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Lucio Ruffa.

La carriera di Andrea Giuffredi

Giuffredi è considerato una delle figure di riferimento della scuola italiana della tromba. Per venticinque anni ha ricoperto il ruolo di prima tromba in prestigiose orchestre sinfoniche italiane, collaborando con direttori di fama internazionale come Riccardo Muti, Zubin Mehta, George Prêtre e Seiji Ozawa.

La sua attività lo ha portato a esibirsi nei principali teatri e festival internazionali. Alla carriera concertistica affianca inoltre un’intensa attività didattica e di divulgazione musicale, attraverso masterclass e corsi organizzati nei cinque continenti e rivolti alla formazione di nuove generazioni di musicisti.

La presenza del trombettista a Tropea rappresenta quindi un’occasione di interesse non soltanto per gli appassionati, ma anche per gli studenti e per quanti si avvicinano allo studio degli strumenti a fiato.

Il programma della serata proporrà alcune delle pagine più significative del repertorio per tromba e orchestra di fiati, valorizzando le capacità interpretative del solista e le caratteristiche dell’ensemble.

L’Orchestra di Fiati “Città di Tropea”

Ad accompagnare Giuffredi sarà l’Orchestra di Fiati “Città di Tropea”, diretta dal maestro Vincenzo Laganà, musicista e direttore artistico che ha guidato negli anni la crescita del complesso, contribuendo alla definizione di un’identità capace di coniugare la tradizione bandistica con la ricerca musicale e l’apertura verso nuovi repertori.

Il percorso intrapreso ha consentito all’Orchestra di ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama musicale regionale, anche attraverso collaborazioni con artisti provenienti da contesti nazionali e internazionali.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Orchestra di Fiati “Città di Tropea”, presieduta dall’avvocato Giuseppe Maria Romano, impegnata nella diffusione della cultura musicale e nella realizzazione di occasioni formative e artistiche rivolte al territorio.

Il sostegno del Comune

Il concerto è realizzato con il contributo del Comune di Tropea, che rinnova così il sostegno alle iniziative destinate ad ampliare l’offerta culturale della città durante la stagione estiva e ad arricchire l’esperienza dei numerosi visitatori presenti sul territorio.

L’appuntamento al Santa Chiara si inserisce in un percorso che punta ad affiancare alla vocazione turistica di Tropea una programmazione musicale capace di richiamare interpreti di prestigio e di offrire a residenti e turisti occasioni culturali di livello internazionale.