All’evento, organizzato dall’associazione “Melody” con il patrocinio del Comune, il musicista suonerà insieme al gruppo vibonese “La combriccola del Blasco”

L’associazione musicale “Melody”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato un concerto in occasione della “Festa della Musica” che si terrà giovedì 30 giugno, alle ore 21:30, in piazza Serrao a Filadelfia.



Sarà il gruppo “La combriccola del Blasco”, la prima tribute band di Vasco Rossi del Sud Italia che opera dal 1998, ad allietare il pubblico, e con loro ci sarà Andrea Braido, storico chitarrista di Vasco Rossi nel periodo d’oro della rockstar (1989-1997). Oltre a Vasco, tra l’altro, è stato il chitarrista di Francesco Baccini, Zucchero e Celentano. La scaletta del concerto è costruita sulle hit di Vasco Rossi degli anni novanta, con il chitarrista che eseguirà gli assoli dei brani più celebri di Vasco.



Il gruppo musicale è composto da cinque musicisti, tutti del Vibonese: alla voce Antonio Lampasi (in arte “Tony Bee”) di Monterosso Calabro, al basso Giovanni Riga (in arte “Billo”) di Pizzo Calabro, alla chitarra Nazzareno Manduca (in arte “Tequila”) di Monterosso, alla tastiera Vincenzo Pesce (in arte “Fish”) di Vibo Valentia e alla batteria Matteo Pesce (in arte “Guerriero”) di Ionadi.