Uno ha collaborato con compositori del calibro di Morricone, l’altro ha alle spalle più di 900 concerti tra Europa, Usa e Oriente: la loro musica arriva a Palazzo Santa Chiara martedì 7 ottobre alle ore 21

Proseguono i concerti a Palazzo Santa Chiara, a Tropea, nell’ambito del festival Armonie della Magna Graecia 2025. Dopo l’esibizione del pianista Emilio Aversano, direttore artistico della rassegna e interprete noto a livello nazionale e internazionale, martedì 7 ottobre sarà la volta del duo formato da Rocco Parisi (clarinetto e clarinetto basso) e Maurizio Barboro (pianoforte). Parisi, riconosciuto tra i massimi specialisti mondiali del clarinetto basso, ha collaborato con compositori come Luciano Berio ed Ennio Morricone, promuovendo nuove opere dedicate al suo strumento. Barboro, pianista premiato a livello nazionale e internazionale, vanta oltre 900 concerti tra Europa, Stati Uniti e Oriente, con un’intensa attività cameristica e didattica.

Il programma della serata, intitolato Fantasie e Virtuosismi, attraversa epoche e stili: dai Pezzi fantastici Op.73 di Schumann al Preludio in do diesis min. op. 45 di Chopin, dalla Sonata Arpeggione di Schubert all’Andante dalla Sonata op.19 di Rachmaninov, fino a Debussy e alla brillante Fantasia su Carmen di F. Borne. Un’occasione per apprezzare la ricchezza timbrica del clarinetto e la raffinatezza del pianoforte.

La rassegna è ideata dall’Associazione Amici del Conservatorio e realizzata con il sostegno del Comune di Tropea, della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (Bando Turismo 2025) e in candidatura per i finanziamenti della Regione Calabria a valere sul POC 2014-2020.