Il conto alla rovescia si è quasi azzerato: l'8 agosto i vicoli di Soriano Calabro torneranno a illuminarsi per la sesta edizione del Festival "Arte, Sapori e Musica", appuntamento diventato la vera e propria punta di diamante dell'estate nelle Serre vibonesi.

Molto più di una semplice sagra, l'evento curato dalla Pro Loco "SorianIdea" si conferma una celebrazione corale dell'identità territoriale, unendo l'architettura del centro storico, l'artigianato locale e un ricco percorso enogastronomico itinerante. Con l'acquisto di un unico ticket, i visitatori potranno percorrere le viuzze del borgo per degustare le eccellenze della tradizione: dalle frittelle di carne e la tipica pitta con pipi e patati, fino ai primi con fagioli e 'nduja, la trippa, i dolci tipici e gli amari locali, senza dimenticare un menu interamente dedicato al gluten free.

Le parole di Alessandria

A fare da bussola allo spirito che anima la manifestazione sono soprattutto le parole del presidente della Pro Loco, Domenico Alessandria, che ha voluto rivolgere un accorato appello alla cittadinanza e ai visitatori dei paesi limitrofi, mettendo al centro il senso profondo di appartenenza e il lavoro di squadra: «Il mio, a nome della Pro Loco SorianIdea, non è solo un invito a partecipare ad un evento, ma un invito a vivere un’emozione. Sarà un’occasione per ritrovarsi, per riscoprire il valore delle nostre tradizioni e per vivere insieme un’esperienza fatta di cultura, arte, musica e buon cibo, frutto dell’impegno, della passione e del cuore dei soci della Pro Loco, dei cittadini, degli imprenditori e dei commercianti. Ogni dettaglio porta con sé il lavoro silenzioso delle persone che hanno creduto in questo progetto.»

Il presidente Alessandria ha poi sottolineato come la forza della manifestazione risieda proprio nella capacità di fare rete e di far battere all'unisono il cuore del paese: «Un paese prende vita quando la sua gente si ritrova. Il programma è pronto, i vicoli sono allestiti. Manca solo la parte più importante: la vostra presenza. Venite a Soriano, venite ad emozionarvi, sorridere e a stare insieme».

L'appuntamento è fissato per domani sera tra le suggestive luci e le lunghe tavolate conviviali pronte ad accogliere migliaia di turisti per un'esperienza autentica nel cuore della Calabria.