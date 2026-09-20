Tre arresti tra Tropea, Rombiolo e Mileto, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro cautelativo di un fucile. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai Carabinieri delle Compagnie di Tropea e Vibo Valentia, impegnati in una serie di servizi sul territorio del Vibonese.

A Tropea, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo che era già sottoposto all’obbligo di dimora. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Vibo Valentia, è arrivato dopo le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte e accertate dai Carabinieri della Compagnia tropeana. Al termine degli adempimenti, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari.

Condanna da 3 anni e 10 mesi, trasferimento in carcere

Un altro provvedimento è stato eseguito a Rombiolo, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno raggiunto un uomo già sottoposto a misura cautelare. Nei suoi confronti l’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Catanzaro ha disposto la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.

Alla base del provvedimento vi sono il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena e la conseguente esecuzione di una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione. L’uomo è stato quindi trasferito nella Casa circondariale di Vibo Valentia.

A Mileto, invece, i militari della Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro. L’uomo, domiciliato presso una comunità terapeutica del centro miletese e affidato in prova ai servizi sociali, dovrà scontare 5 anni di reclusione. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Vibo Valentia.

Guida in stato di ebbrezza e controlli sulle armi

L’attività dei Carabinieri ha riguardato anche la sicurezza stradale. Durante i controlli alla circolazione, l’Aliquota Radiomobile di Tropea ha denunciato in stato di libertà un automobilista per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 0,83 grammi per litro. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente.

A Francica, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un controllo in materia di armi. A un uomo è stato ritirato cautelativamente, ai sensi dell’articolo 39 del Tulps, un fucile doppietta calibro 12 regolarmente detenuto. Il provvedimento è stato adottato perché il proprietario non aveva comunicato il nuovo luogo nel quale l’arma era custodita.