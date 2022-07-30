Previsti eventi gastronomici, culturali e musicali. In programma anche l’esibizione del cantante Paolo Meneguzzi

Tutto pronto per gli eventi estivi in programma a Filadelfia nel mese di agosto. Le serate sono inserite all’interno della rassegna “Agosto filadelfiese 2022”, e prevedono eventi gastronomici, culturali, musicali, percorsi enologici e molto altro. Il festival è iniziato lo scorso 30 giugno, ma entrerà nel vivo solo nel mese di agosto e sino al 26 ogni giorno vi saranno eventi per coinvolgere grandi e piccoli. L’intera rassegna è stata organizzata dal Comune, in collaborazione con “Filadelfia città della musica” e dalla Regione Calabria. Il 21 agosto è attesa, tra le altre, l’esibizione di Paolo Meneguzzi.