Il Comune di Parghelia si prepara a celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma domenica 23 novembre alle ore 16 nella Sala consiliare. L'evento, organizzato dal Comune con l'assessorato alle Politiche sociali, Welfare e Pari opportunità, affidato a Rosy Cutuli, rappresenta il terzo evento di sensibilizzazione sul tema ideato dall’assessore e sarà interamente dedicato al tema della prevenzione, con il filo conduttore "Insieme contro la violenza di genere per una prevenzione efficace". L'iniziativa vedrà la partecipazione di una nutrita rappresentanza di autorità e professionisti del settore. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Landro, interverranno l'assessore Cutuli e la segretaria comunale Adriana Avventura.

La locandina di domenica 23 novembre

Il dibattito tecnico e sociale sarà animato da diverse figure esperte: l'avvocato Luigia Barone (gender violence expert, CoMeTe CZ-VV); la segretaria confederale Cgil Area vasta CZ-KR-VV, Nadia Fortuna, e il giornalista e sociologa Michele Petullà. Un importante contributo sarà dato anche dall'avvocato Shady Alizadeh, attivista italo-iraniana del movimento "Donna, vita, libertà".

A completare il panel di relatori, in rappresentanza del mondo dell'istruzione e della cultura, ci saranno Caterina Brasca, docente e referente della sezione alta sicurezza del Cpia di Vibo Valentia; Cristina Anello, presidente Proloco Parghelia e Francesco Fiumara, dirigente scolastico. L'evento si pone l'obiettivo di aprire una discussione costruttiva sulle strategie e le responsabilità collettive necessarie per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza di genere.