Si terrà sabato 22 novembre, a partire dalle ore 10 nell’auditorium del Valentianum a Vibo Valentia, il Laboratorio del gusto sull’Olio Evo: l’iniziativa che il Consiglio direttivo di Slow Food Vibo Valentia e Slow Food Calabria hanno promosso per valorizzare la produzione olivicola della provincia vibonese tra storia, biodiversità ed eccellenze.

Un evento che chiamerà a raccolta produttori, esperti e addetti ai lavori per accendere i riflettori sulla missione di Slow Food nel territorio, con una particolare attenzione al settore olivicolo. Nell’occasione, una degustazione guidata consentirà di effettuare analisi sensoriali necessarie a riconoscere i pregi di un extravergine e apprezzarne caratteristiche e qualità. L’evento si inserisce, inoltre, nel solco della presentazione della Guida agli extravergini 2025 di Slow Food Italia che proprio a Vibo Valentia, nel giugno scorso, ha avuto la sua vetrina regionale.

Il programma della mattinata, dopo l’introduzione e i saluti a cura della presidente di Slow Food Vibo Valentia Aps Giuseppina Anastasi, prevede una finestra sui presidi Slow Food della provincia, con testimonianze da parte dei produttori di olio da olive Ciciarello, Giovanni Muzzupappa del Frantoio Mafrica di Limbadi, e del Pecorino a latte crudo dell’altopiano vibonese, Gabriele Crudo della Masseria Monte Poro.

Seguiranno poi gli interventi di Marco Poiana, docente dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, di Maurizio Agostino, presidente di Agricoltura Biologica Calabria e di Giuseppe Giordano, curatore regionale della Guida agli Extravergini di Slow Food Italia. I lavori saranno coordinati dal caporedattore di LaC News24 Stefano Mandarano.

A chiudere l’evento, il “Bar dell’olio Evo”: un’esperienza di degustazione sensoriale a cura di Giuseppe Giordano e con la partecipazione delle aziende della provincia che hanno aderito all’iniziativa. La stessa è realizzata in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, l’Ipseoa di Vibo Valentia e il Movimento turismo dell’olio Calabria.