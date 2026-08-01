Il primo agosto l'anfiteatro cittadino ospita lo spettacolo scritto da Roberto Mandica con la regia di Stefano D’Apa, un evento imperdibile che apre la vigilia della festa patronale
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Il primo agosto, alle ore 22, all’anfiteatro di Limbadi, è prevista una commedia brillante in vernacolo calabrese, dal titolo “I bracciali miracolosi” (scritta da Roberto Mandica), con la regia di Stefano D’Apa, la scenografia e i costumi Rocco Caprino, aiuto regia Teresa Montesanti.
La rappresentazione è messa in scena da una compagnia amatoriale, dal nome “Chisti Simu”, non nuova a cimentarsi nel linguaggio teatrale. Ad interpretare i personaggi (Vittoria) Aurora Corso, (Mimmo) Tonino Lazzaro, (Paolo) Pantaleone Corsaro, (Turuzzu) Domenico Contartese, (Maria Samanta) Eugenia Mariani e (Giulietta) Chiara Naso.
Lo spettacolo è inserito nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Pantaleone, il patrono di Limbadi, che verrà festeggiato domenica 2 agosto.