Il Conservatorio valorizza i propri docenti con una rassegna tra maggio e luglio. Recital pianistico su opere dell’Ottocento e del Novecento per l’apertura

Sarà il pianista Paolo Manfredi ad inaugurare la stagione concertistica «I Maestri del Torrefranca», promossa dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”. L’appuntamento è fissato per martedì 5 maggio alle ore 18:00 presso l’Aula Magna della sede dell’ex Collegio dei Gesuiti.

Il progetto, articolato in un ciclo di concerti in programma tra maggio e luglio, punta a valorizzare le competenze artistiche dei docenti dell’Istituto, portando sul palco coloro che quotidianamente contribuiscono alla formazione degli studenti.

Ad aprire la rassegna sarà dunque il recital pianistico di Manfredi, interprete di consolidata esperienza e raffinata sensibilità musicale. Il programma proposto si configura come un percorso attraverso diverse declinazioni della scrittura pianistica tra Ottocento e Novecento.

Dall’intimismo sospeso di Frédéric Chopin, con l’Improvviso op. 51 e il Notturno op. 48 n. 1, si passerà alla densità formale delle «Variation Sérieuses» op. 54 di Felix Mendelssohn, fino alla parafrasi lisztiana sul «Miserere» tratto dal «Trovatore».

Il programma offrirà anche uno sguardo più vicino alla contemporaneità con la Sonata in fa minore di Elina Cherchesova, mentre la chiusura sarà affidata alla Settima Sonata op. 83 di Sergej Prokof’ev, pagina caratterizzata da una forte tensione ritmica ed espressiva.

Docente di pianoforte e coordinatore del Dipartimento di strumenti a tastiera e percussioni, Manfredi si è formato al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, perfezionandosi successivamente al Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Sergio Perticaroli.

Alla formazione accademica affianca un’intensa attività concertistica, sviluppata negli anni in Italia e all’estero, con esibizioni in contesti di rilievo come la Società dei Concerti di Milano e il festival «Heidelberg Klavierwoche» in Germania. Parallelamente, è impegnato nella progettazione culturale, come dimostra l’esperienza del Concorso Pianistico Internazionale «Luciano Luciani», da lui fondato e diretto.

Con «I Maestri del Torrefranca», il Conservatorio avvia così un percorso volto a rafforzare il legame tra didattica, ricerca e produzione musicale, valorizzando il patrimonio artistico interno e offrendo al pubblico un calendario di appuntamenti di alto profilo.