Il calendario si sviluppa fino al 15 marzo tra Palazzo Gagliardi e Biblioteca comunale. Previste installazioni urbane con frasi di figure femminili della storia, concerti con giovani musicisti vibonesi, letture dal classico di Virginia Woolf e una tavola rotonda dedicata al dialogo tra età diverse

«Sono davvero felice di presentare alla cittadinanza “GenerAzioni di Donna – Cultura, Voce, Futuro”, un percorso culturale articolato in quattro appuntamenti dedicato al contributo femminile nella storia, nella comunità e nelle nuove generazioni. Un programma che intreccia musica, parole, testimonianze e partecipazione attiva, con l’obiettivo di costruire un dialogo intergenerazionale capace di lasciare un segno concreto». È quanto afferma l’assessore alla Cultura Stefano Soriano, promotore quest’anno di un evento che non vuole limitarsi a celebrare la donna nella giornata dell’8 marzo, ma avviare un progetto capace di consolidarsi nel tempo, un percorso a metà tra riflessione e leggerezza.

8 marzo – Le parole che restano. Palazzo Gagliardi, ore 18

La manifestazione si apre con i saluti istituzionali e tre momenti musicali dedicati alla voce e alla creatività femminile. Dai balconi dei palazzi storici della città verranno calati manifesti con frasi e pensieri di donne che hanno segnato la storia, creando un’installazione urbana diffusa. Nel corso della serata sarà lanciata la “Carta di GenerAzioni”, un documento partecipato che raccoglierà, durante tutta la settimana, contributi, riflessioni e parole di cittadine e studentesse. La Carta non sarà un manifesto simbolico, ma un impegno culturale condiviso, che il 15 marzo verrà consegnato ufficialmente al sindaco.

11 marzo – Canzoni per lei. Palazzo Gagliardi, ore 18

Un concerto tematico che vede protagonisti giovani musicisti vibonesi impegnati nell’esecuzione di brani iconici dedicati alle donne. Un omaggio musicale che attraversa epoche e generi, valorizzando il talento del territorio.

12 marzo – Una stanza tutta per noi. Biblioteca Comunale, ore 10

Una mattinata dedicata alla lettura, con protagoniste le docenti, ma anche le amministratrici del Comune, assessore e consigliere, in un confronto a più voci con la partecipazione attiva degli studenti impegnati nella lettura di un classico di Virginia Woolf “Una stanza tutta per sé”. Un momento intimo e formativo per esplorare la scrittura femminile e le sue eredità.

15 marzo – Visione e futuro. Palazzo Gagliardi, ore 18

La giornata conclusiva si apre con la proiezione di un breve video che raccoglie immagini, voci e suggestioni degli eventi precedenti, insieme alle frasi tratte dalle installazioni urbane. Segue la tavola rotonda “Il dialogo delle generazioni: cosa abbiamo ricevuto e cosa vogliamo lasciare”, con la partecipazione di figure femminili del mondo artistico, culturale e professionale, insieme a una giovane rappresentante della nuova generazione. Nel corso della serata verrà istituito ufficialmente il Premio “GenerAzioni di Donna”, riconoscimento annuale dedicato a una donna che ha contribuito alla crescita della comunità. Per questa prima edizione, la targa simbolica sarà conferita a una figura femminile del territorio. La manifestazione si chiuderà con i saluti istituzionali e la consegna della Carta di GenerAzioni.