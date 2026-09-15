Kalipè trasloca per l’edizione 2026. Il festival dedicato ai cammini, e al cammino calabrese per eccellenza: il Kalabria coast to coast, tra Soverato e Pizzo, dopo la prima edizione di luglio 2025 a Monterosso Calabro, quest’anno cambia location abbracciando il tratto ionico in una tre giorni di eventi che si svolgeranno tra Soverato, Petrizzi e San Vito sullo Ionio.

Collaudato il format che prevede talk show, musica, degustazioni in piazza e, naturalmente, una full immersion nella natura tra trekking, yoga, letture animate per bambini e concerti tra i boschi. 18, 19 e 20 settembre le date da segnare sul calendario. Al centro dell’edizione 2026 di “Kalipè, a passo lento nel cuore della Calabria”, le sempre più diverse modalità di fruizione del Cammino Kalabria coast to coast: tra chi lo percorre a passo lento nei classici tre giorni, con soste nelle tante strutture ricettive sorte in questi anni longo il percorso, chi sceglie le due ruote su mountain bike o e-bike e chi, invece, sfidando il tempo e la fatica, lo ha trasformato in una prova di resistenza fisica attraversando i suoi 55 chilometri di corsa in poche ore.

Saranno quindi queste le esperienze raccontate dal palco dell’iniziativa promossa da Kalabria Trekking Aps, la stessa che ha ideato e che gestisce il Cammino (già inserito dal prestigioso Time tra le 50 destinazioni da non perdere al mondo) e che ha la sua sede proprio a Pizzo.

Il programma

Si parte venerdì 18 settembre, alle ore 10, da Soverato, dove nella sede del Parco marino Baia di Soverato, in piazza Nettuno, si terrà la conferenza stampa di apertura di Kalipè 2026 con il Media day dedicato agli organi d’informazione, alla presenza degli organizzatori e di rappresentanti istituzionali e degli enti partner del progetto.

Sabato 19 settembre, Kalipè 2026 si sposta a Petrizzi, dove, a partire dalle 19.30, in piazza Regina Elena, sotto il caratteristico pioppo, prenderà il via il talk show “Coast to coast experience”, che, dopo i saluti da parte delle istituzioni presenti, ospiterà numerosi esempi delle diverse modalità di fruire il cammino, in un racconto accompagnato da contribuiti video e testimonianze dirette, nonché un focus dedicato ad esperienze emblematiche di turismo esperienziale in Calabria.

Sul palco, al fianco dei presentatori Adelia Iacino e Francesco Graziano, volti di LaC Tv, si alterneranno il presidente di Kalabria Trekking Lorenzo Boseggia, l’ultramaratoneta Gianluca Silvestrini (noto sui social come GianXFit), Aurora Eos Discovery e Donne avventura aspromontane, Giovanni Gagliardi e Manuela Laiacona di Catasta e altri ancora.

A seguire spazio alla gastronomia tipica con gli stand dedicati allo street food curati dalla Pro loco di Petrizzi e dal Birrificio Lametus. In chiusura di serata il concerto del Jannuzzo 4et sulle note di sonorità tradizionali del territorio.

Domenica 20 settembre, Kalipè entra nel cuore del Cammino Kalabria coast to coast e si sposta al Lago Acero di San Vito sullo Ionio, da dove prenderà il via l’escursione che guiderà camminatori e ospiti in un trekking di circa 6 chilometri a cura di Kalabria Trekking e dell’Associazione Guide delle Serre. Nel contempo, attorno al Lago Acero, prenderanno vita attività dedicate ai più piccoli, come le Letture nel bosco a cura di Katia Rosi, e ai più adulti con lo Yoga Experience di Cinzia Crocè. Al rientro dal trekking, i camminatori saranno accolti dal concerto dell’ensemble di violoncellisti Sfracellos per una suggestiva esibizione immersa nella natura, con sonorità che dal classico spazieranno alla musica contemporanea. Quindi, ancora, lo street food di Bugigattolo Steakhouse e Birrificio Lametus, permetterà ai presenti di chiudere la mattinata all’insegna del gusto e della convivialità. Nel pomeriggio l’ultimo appuntamento con l’Orienteering Experience a cura di Sila orienteering Asd.

Le iniziative saranno fruibili anche per i non udenti grazie alla presenza di interpreti Lis dell’Ente regionale sordi. Inoltre, tutti gli eventi, comprese le degustazioni, sono gratuiti fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al 351.8146225.

Boseggia: «Comunità locali protagoniste»

«Torniamo per il secondo anno con Kalipè con rinnovato entusiasmo e la sempre maggior convinzione di aver intrapreso una strada ricca di soddisfazioni - dichiara il presidente di Kalabria Trekking Aps Lorenzo Boseggia -. I risultati legati al Cammino Kalabria coast to coast nell’ultimo anno, inseriti ormai in una tendenza di crescita pluriennale, ci confortano e ci spronano ad investire sempre più tempo, risorse ed energie in questo progetto che sta offrendo nuove prospettive anche al territorio ed ha l’ambizione di diventare un modello replicabile altrove. Nel corso degli ultimi anni, anche grazie al sensibile aumento di camminatori in tutti i mesi dell’anno, sono numerose le piccole attività turistico-ricettive che sono sorte lungo il Cammino ma anche nei centri vicini non direttamente attraversati da esso. C’è, quindi, tutta una piccola economia che sta crescendo e che testimonia soprattutto un nuovo protagonismo da parte delle comunità locali impegnate ad attuare strategie dal basso per contrastare fenomeni come isolamento e spopolamento. Questo dimostra che il destino delle nostre aree interne non è affatto inesorabile e che, anzi, la tendenza si può invertire con l’iniziativa degli stessi residenti e il contributo di tutti gli attori in campo. Anche questo per noi è Kalipè: mettere in risalto e portare all’attenzione di tutti, attraverso testimonianze ed esperienze dirette, quello che il Cammino Kalabria coast to coast è stato in grado di generare. Ringrazio i Comuni, la Regione e tutti i partner che ci stanno sostenendo per aver creduto nella nostra idea e per continuare a credere nel nostro progetto».

Kalipè: buon cammino

Kalipè – che in italiano significa “passo lento e corto” – è un augurio himalayano rivolto a chi intraprende un cammino, specialmente in montagna. Un invito a procedere con lentezza, consapevolezza ed apertura, per assaporare ogni passo del percorso, più che la sola meta. È questo lo spirito con cui Kalabria Trekking accoglie e accompagna i camminatori: un’esperienza di scoperta autentica dei p aesaggi, dei borghi, dei profumi, dei sapori e dei saperi della nostra terra .

Il bando Agorà

Kalipè 2026 è un evento promosso da Kalabria Trekking Aps e Cammino Kalabria coast to coast, ammesso a finanziamento con risorse Poc 2014/2020, Azione 6.8.3 – Avviso pubblico Agorà Calabria di Regione Calabria e Calabria Straordinaria. Partner del progetto: Associazione Guide delle Serre, Comune di Monterosso Calabro e Comune di Polia. Con il patrocinio di: Comune di Soverato, Comune di Petrizzi, Comune di San Vito sullo Ionio. In collaborazione con Gal Terre vibonesi, Ente Parchi marini della Calabria, Pro loco Petrizzi, Comune di Pizzo Calabro, Liceo Scientifico Statale G. Berto di Vibo Valentia.