Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica dal vivo: venerdì 26 settembre, alle ore 18, l’Auditorium Valentianum di Vibo Valentia ospita il concerto del Marcello Filocamo Trio feat. Domenico Ammendola, un progetto jazz raffinato e coinvolgente, parte della Stagione Concertistica 2025, organizzata dalla Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia.

Il gruppo — formato da Marcello Filocamo al pianoforte, Andrea Brissa al contrabbasso, Giovanni Caliò alla batteria e Domenico Ammendola al clarinetto — offre un'esperienza sonora che intreccia composizioni originali e riletture di grandi standard jazz. In ogni brano si percepisce la forza del dialogo tra i musicisti, l’intesa costruita nel tempo e la libertà dell’improvvisazione, che trasforma ogni concerto in un evento unico e irripetibile.

«Questa formazione rappresenta perfettamente lo spirito della nostra stagione concertistica: qualità, ricerca, apertura. Il jazz che proponiamo è vivo, accessibile e profondo, capace di parlare a tutti, non solo agli appassionati», afferma Andrea Brissa, contrabbassista del gruppo e direttore artistico della rassegna, sottolineando il valore culturale di un cartellone che punta sulla musica come strumento di incontro e crescita collettiva.

La forza dell’ensemble sta nell’equilibrio tra le diverse voci strumentali, che si intrecciano in modo fluido e naturale. Ogni esecuzione diventa una narrazione musicale, capace di attraversare emozioni, colori, dinamiche impreviste.