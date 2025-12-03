L’iniziativa in programma oggi alle ore 15 nella zona pedonale del lungomare mette in luce il valore storico e funzionale dello scalo, ancora centrale per l’economia locale
Mercoledì 3 dicembre, alle ore 15, la zona pedonale del Lungomare “Cristoforo Colombo” ospiterà la cerimonia per il 160° anniversario del Porto di Vibo Marina, con interventi istituzionali, cenni storici, l’esibizione della Fanfara del Porto e del Mare e la benedizione del mare. L’evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Vespucci‑Murmura” e la parrocchia Maria SS. del Rosario. La ricorrenza intende valorizzare uno dei principali simboli identitari della comunità costiera, punto di riferimento storico per la vita marittima, il lavoro, i traffici e le relazioni commerciali del Mediterraneo.
Il Porto, la cui prima pietra del “nuovo scalo di Santa Venere” fu gettata in mare il 4 dicembre 1865, rappresenta da oltre un secolo e mezzo il cuore pulsante della città. In quella giornata, descritta dalle cronache dell’epoca, l’entusiasmo popolare accompagnò la festosa processione di barche, le salve di mortaretti e la solenne benedizione del cantiere. «Il popolo festante manifestava la speranza di migliore avvenire», si legge nel resoconto conservato e riportato dallo storico Antonio Montesanti nel volume “Il Porto ritrovato”.
Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali e un momento dedicato alla storia dello scalo, con gli interventi curati proprio da Montesanti, che dialogherà con gli studenti dell’Istituto "Vespucci-Murmura”. Seguirà l’esibizione della Fanfara del Porto e del Mare, progetto sostenuto dalla Regione Calabria tramite la L.R. 35/2024, e la presentazione di un videoclip promozionale realizzato con la collaborazione di Davide Manca. A concludere la cerimonia sarà la tradizionale benedizione del mare impartita dal parroco don Vincenzo Varone.
Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza e gli ospiti a partecipare. In caso di maltempo, gli stessi annunciano attraverso un comunicato stampa che «l’evento si svolgerà alla stessa ora nell’Aula magna dell’Istituto Vespucci-Murmura in via Stazione. «Il porto rimane un’infrastruttura strategica, polifunzionale e ancora oggi preziosa per la vita economica e sociale della città», sottolineano dalla Pro Loco, attraverso un comunicato stampa, auspicando attenzione costante e interventi di ammodernamento per garantirne piena funzionalità e sviluppo futuro.