Mercoledì 3 dicembre, alle ore 15, la zona pedonale del Lungomare “Cristoforo Colombo” ospiterà la cerimonia per il 160° anniversario del Porto di Vibo Marina, con interventi istituzionali, cenni storici, l’esibizione della Fanfara del Porto e del Mare e la benedizione del mare. L’evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Vespucci‑Murmura” e la parrocchia Maria SS. del Rosario. La ricorrenza intende valorizzare uno dei principali simboli identitari della comunità costiera, punto di riferimento storico per la vita marittima, il lavoro, i traffici e le relazioni commerciali del Mediterraneo.

Un'immagine storica del Porto "Santa Venere", foto della Pro Loco di Vibo Marina

Il Porto, la cui prima pietra del “nuovo scalo di Santa Venere” fu gettata in mare il 4 dicembre 1865, rappresenta da oltre un secolo e mezzo il cuore pulsante della città. In quella giornata, descritta dalle cronache dell’epoca, l’entusiasmo popolare accompagnò la festosa processione di barche, le salve di mortaretti e la solenne benedizione del cantiere. «Il popolo festante manifestava la speranza di migliore avvenire», si legge nel resoconto conservato e riportato dallo storico Antonio Montesanti nel volume “Il Porto ritrovato”.

Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali e un momento dedicato alla storia dello scalo, con gli interventi curati proprio da Montesanti, che dialogherà con gli studenti dell’Istituto "Vespucci-Murmura”. Seguirà l’esibizione della Fanfara del Porto e del Mare, progetto sostenuto dalla Regione Calabria tramite la L.R. 35/2024, e la presentazione di un videoclip promozionale realizzato con la collaborazione di Davide Manca. A concludere la cerimonia sarà la tradizionale benedizione del mare impartita dal parroco don Vincenzo Varone.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza e gli ospiti a partecipare. In caso di maltempo, gli stessi annunciano attraverso un comunicato stampa che «l’evento si svolgerà alla stessa ora nell’Aula magna dell’Istituto Vespucci-Murmura in via Stazione. «Il porto rimane un’infrastruttura strategica, polifunzionale e ancora oggi preziosa per la vita economica e sociale della città», sottolineano dalla Pro Loco, attraverso un comunicato stampa, auspicando attenzione costante e interventi di ammodernamento per garantirne piena funzionalità e sviluppo futuro.