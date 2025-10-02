Un nuovo traguardo per Erika Prostamo, soprano classe 1999 originaria di Briatico. Dopo anni di formazione e riconoscimenti in concorsi internazionali, la giovane artista calabrese è pronta a esibirsi nei teatri più prestigiosi d’Europa con La Traviata, nell’ambito della tournée prodotta da Opera 2001.

Il percorso musicale di Prostamo è iniziato al Liceo Musicale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia ed è proseguito al Conservatorio “Fausto Torrefranca”, dove si è laureata nel 2023 sotto la guida del soprano Ines Salazar. Negli ultimi anni ha inoltre collaborato con il Coro Lirico Siciliano, una delle realtà corali più attive nel panorama lirico e sinfonico nazionale.

Fondato nel 2008, il Coro Lirico Siciliano è diretto dal basso Francesco Costa, con la direzione artistica del soprano Giovanna Collica e la presidenza del baritenore Alberto M. A. Munafò. Tra le iniziative più conosciute figura il “Festival Lirico dei Teatri di Pietra”, che nella sua ultima edizione ha registrato oltre 70mila spettatori.

Insieme al Coro, Erika Prostamo prenderà parte alla tournée europea de La Traviata di Giuseppe Verdi, ispirata al romanzo La signora delle camelie di Alexandre Dumas figlio. Interpreterà il ruolo di Flora in un cast internazionale che porterà l’opera in scena in oltre trenta teatri tra Francia, Spagna e Portogallo.

La prima è fissata per il 16 ottobre al Teatro Principal di Alicante, mentre la chiusura avverrà il 30 novembre al Teatro Bretón di Logroño. Tra le tappe più prestigiose figurano il Théâtre Montansier di Versailles e il Gran Teatro Falla di Cadice.