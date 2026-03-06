Il primo appuntamento si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 15.30 presso la Biblioteca comunale di via J. Palach
L’assessorato all’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione del Comune di Vibo Valentia avvia un nuovo percorso dedicato alla diffusione delle competenze digitali, con un ciclo di tre incontri pensati per supportare quella fascia di popolazione che oggi incontra maggiori difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici.
Il primo appuntamento, dal titolo “IA Assistiva: strumenti e applicazioni di intelligenza artificiale a supporto delle attività quotidiane”, si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 15.30 presso la Biblioteca comunale di via J. Palach.
L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore Luisa Santoro, nasce con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle nuove tecnologie, offrendo strumenti concreti per migliorare autonomia, sicurezza e qualità della vita attraverso l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale.
Il percorso rientra nelle attività promosse in collaborazione con il progetto “Dritti al Punto in Calabria”, selezionato e cofinanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale.
Gli altri due appuntamenti sono in programma mercoledì 18 marzo alle ore 15.30 sempre alla Biblioteca comunale (“Servizi della PA a portata di click”) e lunedì 23 marzo alle ore 15.30 nell’auditorium Giubileo 2000 di Vibo Marina (“Servizi della PA a portata di click”).