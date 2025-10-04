La quattordicesima edizione dell’evento si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre e coinvolge oltre 350 città italiane con più di 700 luoghi eccezionalmente visitabili

È partita la grande campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi del Fai (Fondo per l'ambiente italiano Eta). Per un intero mese, le Giornate Fai d'autunno e numerose altre iniziative dedicheranno attenzione al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Lo slogan di quest'anno è: "Il futuro dell'Italia nelle nostre mani". L'evento centrale della campagna giunta alla quattordicesima edizione, si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre. Oltre 700 luoghi eccezionali, spesso non visitabili o poco conosciuti, apriranno al pubblico in più di 350 città italiane. Ad ogni visita, sarà possibile sostenere la missione del Fai con una donazione. Chi è iscritto al Fai o si iscriverà per la prima volta durante l'evento potrà usufruire di ingressi prioritari, visite e aperture riservate. Quest'anno, inoltre, ricorre il cinquantesimo anniversario dalla nascita del Fai (avvenuta nel 1975), un civile servizio svolto a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese.

In provincia di Vibo Valentia, le Giornate Fai d'autunno offriranno un'apertura straordinaria di grande valore. A Vibo Marina infatti sarà possibile visitare la Capitaneria di Porto, un luogo di importanza storica e strategica, normalmente non accessibile al pubblico. Sarà possibile entrare l'area Comandi, fare una passeggiata sul molo e sarà presentata una motovedetta per conoscere da vicino i mezzi e le attività della Guardia costiera.

Le altre località calabresi che partecipano alle Giornate Fai d’autinno sono: