La Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia, annuncia il concerto in programma venerdì 21 novembre alle ore 18:00 all’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia, con la partecipazione del soprano Giada Capellupo e del pianista Giuseppe Donato. La serata offrirà al pubblico un percorso musicale che attraversa la grande tradizione vocale tra Ottocento e Novecento, mettendo in dialogo estetiche, sensibilità e linguaggi differenti, in un intreccio che unisce repertori cameristici e operistici.

Il direttore artistico della Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia, Andrea Brissa, sottolinea come questo appuntamento rappresenti un invito a scoprire la varietà della scrittura vocale in un periodo di straordinaria ricchezza creativa: «Il concerto propone un viaggio attraverso pagine che, pur appartenendo a epoche e tradizioni diverse, condividono una profonda ispirazione poetica. La varietà delle forme vocali scelte per la serata – ha poi aggiunto - offre al pubblico un’esperienza che unisce introspezione, eleganza e tensione espressiva, mostrando come la bellezza musicale attraversi la storia mantenendo intatta la sua forza evocativa. È un’occasione per ascoltare la voce come strumento narrativo capace di connettere mondi artistici diversi ma legati da una comune ricerca di autenticità e di espressione».