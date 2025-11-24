Sono numerose le iniziative di sensibilizzazione che stanno fiorendo anche a Vibo intorno alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre. Tra queste si inserisce l’appuntamento teatrale promosso dall’Associazione Antiviolenza Le Foglie di Dafne, in collaborazione con l’associazione Adonaj, intitolato “Donne oltre la paura”. L’evento si terrà domenica 30 novembre alle ore 18:30 a Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia.

Lo spettacolo nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere e di sostenere le attività dell’associazione, che da anni offre ascolto, supporto psicologico, consulenza legale e percorsi di autonomia alle donne che vivono situazioni di maltrattamento. «Attraverso un linguaggio artistico intenso ed emozionante - spiegano gli organizzatori - la rappresentazione mira a dare voce a storie di resilienza e rinascita, ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione e della cultura del rispetto».

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vibo Valentia, si rivolge a tutta la cittadinanza e prevede ingresso a offerta libera, per consentire la massima partecipazione e contribuire concretamente alle attività dell’associazione.

In un periodo dell’anno in cui l’attenzione pubblica si concentra sul contrasto alla violenza sulle donne, lo spettacolo rappresenta un momento di riflessione e sensibilizzazione, unendo arte e impegno sociale per promuovere la cultura del rispetto e della protezione dei diritti delle donne.