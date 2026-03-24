Istituzioni, accademia e imprese insieme per valorizzare le identità locali nella sala convegni dell’Airfield Hotel. La manifestazione è stato organizzata da Confindustria
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Un appuntamento dedicato all’arte come espressione dell’identità territoriale e strumento di valorizzazione culturale. Si terrà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18.00, nella sala convegni dell’Airfield Hotel, la cerimonia di premiazione del concorso di pittura “Le identità culturali vibonesi”, iniziativa promossa dalla stessa struttura alberghiera in collaborazione con Confindustria Vibo Valentia.
L’evento si inserisce in un percorso volto a rafforzare il legame tra produzione artistica e territorio, coinvolgendo istituzioni, mondo accademico e sistema imprenditoriale in una riflessione condivisa sul valore delle radici culturali locali.
Dopo l’apertura dei lavori e l’introduzione alle finalità del concorso, spazio ai saluti istituzionali affidati al Sindaco di Jonadi Fabio Signoretta, al Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Monsignor Attilio Nostro e al Presidente di Confindustria Vibo Valentia Rocco Colacchio.
Seguiranno gli interventi della commissione giudicatrice, con il contributo di Mariangela Preta, presidente della commissione, e di Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che offriranno una lettura critica delle opere in concorso e del percorso artistico sviluppato.
La serata si concluderà con la premiazione degli artisti, momento centrale dell’iniziativa, seguito da un momento conviviale e dalla visita all’esposizione delle opere, occasione per il pubblico di entrare in contatto diretto con le interpretazioni visive delle identità culturali vibonesi.