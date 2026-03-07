Questa sera, sabato 7 marzo, alle ore 19:00, l’Auditorium della Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei di Vibo Marina ospiterà il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretta dal M° Ferruccio Messinese.

L’appuntamento rientra nella Stagione Musicale 2026, organizzata da AMA Calabria in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, un cartellone che propone nel territorio vibonese concerti e spettacoli di particolare interesse artistico.

L’ensemble, formato da giovani musicisti dell’istituzione vibonese, proporrà un programma costruito come un percorso attraverso epoche e linguaggi differenti, nel quale il repertorio sinfonico per banda dialoga con pagine del teatro musicale e con celebri melodie del Novecento.

Ad aprire il concerto sarà Il Canto degli Italiani di Michele Novaro, nell’edizione critica e trascrizione a cura di Davide Pedrazzini, seguito dalla Sinfonia per banda op. 153 in Si bemolle minore di Amilcare Ponchielli. Il programma proseguirà con la celebre Marcia funebre per una marionetta di Charles François Gounod e con la First Suite for Military Band op. 28 n. 1 di Gustav Holst, uno dei capolavori del repertorio bandistico del Novecento, articolato nei movimenti Ciaccona, Intermezzo e March.

Nella seconda parte della serata spazio alla scrittura contemporanea con la Systematic Suite di Daniele Carnevali, seguita da Rugantino di Armando Trovajoli e da Santana Portrait, arrangiamento che riunisce alcune delle melodie di Carlos Santana, tra cui Flor d’Luna, Oye como va, Europa e Smooth.

L’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Fausto Torrefranca” è composta da circa quaranta giovani musicisti, tutti allievi dell’istituzione vibonese, e rappresenta una delle formazioni più attive del Conservatorio. Nel corso degli anni l’ensemble ha preso parte a numerose manifestazioni nazionali e internazionali, tra cui la stagione dei “Concerti del Venerdì sera” presso i Musei Vaticani, il Festival Internazionale “I Fiati” di Novara e diversi appuntamenti concertistici in Calabria e in altre regioni italiane.

Alla guida dell’orchestra il M° Ferruccio Messinese, docente presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca”, musicista dalla formazione ampia e articolata che comprende studi in pianoforte, composizione, strumentazione per banda, jazz e musica elettronica. Attivo come direttore, compositore e arrangiatore, Messinese affianca all’attività artistica un costante impegno nella formazione e nella valorizzazione dei giovani musicisti.