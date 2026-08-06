Dal Castello Murat una serata di musica e impegno civile. Sul palco Fabio Concato, Nina Zilli, Michele Bravi e Karima accompagnati dall’ensemble diretto da Filippo Arlia. Appuntamento il 9 agosto

Nella suggestiva cornice del Castello Murat di Pizzo torna “La Notte del Mare”, l’evento televisivo e culturale giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 9 agosto, alle 23:25 su Rai 2, in seconda serata.

Nato da un’idea di Domenico Gareri e scritto con Luca Parenti, Donatella Damato, Tommaso Martinelli e Raffaele Del Monaco, lo show propone un viaggio tra musica, racconto e impegno civile, portando al centro della scena il rapporto con il mare e con i territori che ne custodiscono il patrimonio.

Nel corso dell’evento saranno approfonditi i temi della salvaguardia del mare, della tutela dei fondali e della difesa delle coste, insieme alla valorizzazione delle comunità locali che quotidianamente vivono e proteggono il patrimonio mediterraneo. Un racconto che intreccia dunque spettacolo e sensibilizzazione, con lo sguardo rivolto alle risorse naturali e alle realtà che le custodiscono.

Musica d’autore e grandi interpretazioni

A scandire la serata sarà la musica dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, che accompagnerà sul palco le esibizioni di alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano.

Tra gli artisti protagonisti ci saranno Fabio Concato, Nina Zilli, Michele Bravi e Karima, affiancati dall’ironia e dal talento poliedrico dei Gemelli di Guidonia.

Ad arricchire ulteriormente l’appuntamento sarà la partecipazione straordinaria di Fabio Fulco, che accompagnerà il pubblico in un suggestivo itinerario visivo dalla costa ionica a quella tirrenica. Un percorso attraverso paesaggi e scorci capace di restituire l’immagine di una Calabria autentica, «raccontata attraverso i paesaggi mozzafiato e i colori unici del mare».

La conduzione de “La Notte del Mare” è affidata alla coppia formata da Domenico Gareri e Mary De Gennaro, chiamata a guidare il pubblico attraverso una serata che unisce musica, racconto del territorio e attenzione alla tutela dell’ambiente marino.