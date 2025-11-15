Monterosso Calabro si appresta a vivere un appuntamento di grande prestigio: sabato 22 novembre 2025, alle ore 17:30, la Sala Consiliare ospiterà la XVI edizione della Festa dell’Accoglienza. Un evento che unisce tradizione, cultura e spiritualità e che quest’anno vedrà protagonista uno dei nomi più autorevoli dell’arte orafa italiana, Michele Affidato. Conosciuto a livello internazionale e da più parti definito “l’Orafo dei Papi”, Affidato è fornitore della Santa Sede, Orafo ufficiale del Festival di Sanremo e Ambasciatore Nazionale UNICEF.

L’edizione 2025 si annuncia “straordinaria”, un vero viaggio “tra storia, tradizione e arte” che offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare un artista di fama mondiale. Il Maestro interverrà con una conversazione dedicata al tema “Gioielli e arte sacra… tra storia e tradizione”, un dialogo aperto che, come spiegano gli organizzatori, inviterà i presenti “a scoprire i segreti e le emozioni dell’arte orafa italiana in un confronto inedito, ricco di fascino e suggestione”.

La partecipazione della stampa e delle emittenti televisive sarà accolta con grande favore: «La loro presenza è per noi motivo di orgoglio – si legge nella nota – oltre che un’occasione preziosa per dare visibilità a un evento che promuove i valori dell’accoglienza, della cultura e della solidarietà, mettendo in luce il cuore autentico di Monterosso Calabro e della Calabria intera».

L’associazione organizzatrice rivolge quindi un invito aperto a partecipare e a raccontare un momento che vuole essere non solo celebrativo, ma anche profondamente comunitario: «Vi aspettiamo, certi che vorrete condividere e raccontare questa intensa esperienza, unica nel territorio, che unisce arte, fede e comunità nel segno dell’incontro».