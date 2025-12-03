Le iniziative promosse dal Comune in sinergia con le associazioni e gli imprenditori locali. Il sindaco Barillari: «La varietà degli eventi dimostra che lavorando insieme possiamo costruire un futuro di bellezza e partecipazione»

Al via la quinta edizione del “Natale Serrese 2025”. Lo annuncia l’amministrazione comunale che in una nota di presentazione assicura: «Sarà un mese di festa, condivisione e bellezza, che animerà le piazze e i luoghi simbolo della città della Certosa dall'8 dicembre al 6 gennaio».

Il calendario nasce dalla proficua collaborazione tra il Comune, le associazioni locali e il supporto degli imprenditori del territorio. «Siamo davvero felici – dichiara entusiasta l’assessore Sabina Maiolo - di presentare la nostra quinta rassegna natalizia. Il 'Natale Serrese' non è semplicemente un programma di appuntamenti, ma un vero e proprio abbraccio collettivo alla città. Abbiamo lavorato fianco a fianco per creare un calendario ricco e variegato. Questo è il nostro regalo alla comunità: un Natale fatto di gioia, cultura e, soprattutto, di spirito serrese. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa magia».

Un pensiero condiviso dal sindaco Alfredo Barillari, per il quale «il Natale è il periodo in cui i nostri valori di comunità risplendono più forte. La rassegna 'Natale Serrese' è ormai un faro atteso, un 'motore' che ogni anno spinge la nostra città verso l'aggregazione e la vitalità. Ringrazio tutte le associazioni e gli imprenditori che credono nel potenziale del nostro paese. Quest'anno, la varietà degli eventi, dall'arte alla musica, dai saggi alle parate, è la dimostrazione che, lavorando insieme, possiamo costruire un futuro di bellezza e partecipazione».

I momenti clou della rassegna

• Si parte in grande stile l'8 dicembre in Piazza Barillari con gli stand dell'Agesci, i canti di Natale del Gruppo Giovanile Parrocchia San Biagio e, attesissima, la tradizionale accensione dell'albero di Natale “Biasi” con a seguire la Street Band di Babbo Natale e gli artisti di strada che animeranno Corso Umberto I.

• Tra gli eventi di carattere culturale sono previsti, per il 13 dicembre a Palazzo Chimirri, il Premio “San Bruno” ed il relativo Concerto

• Il 16 dicembre ci sarà la festa della musica e del movimento con la Parata di Natale che culminerà in Piazza Barillari con le esibizioni di “Danza sotto l'albero”

• Ampio spazio per l’artigianalità con i Mercatini dell'Oratorio (dal 16 al 22 dicembre) e quelli degli Scout (dal 24 al 27 dicembre)

• Gioia al top il 23 dicembre con l’emozionante arrivo di Babbo Natale insieme alla CalaStreetBand ed il 6 gennaio 2026 con l’arrivo della Befana in Piazza San Giovanni. Il programma completo e dettagliato è consultabile sul sito istituzionale del Comune e sulle pagine social.