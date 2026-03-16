Il calendario di “Benvenuto marzo” entra nel vivo con la settimana appena iniziata che si preannuncia ricca di appuntamenti che animeranno la città. Mostre, teatro, musica e competizioni sportive si intrecciano in un programma che valorizza i talenti del territorio, le collaborazioni culturali e gli spazi simbolo della comunità.

«Questa settimana - dichiara l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano - conferma la vitalità culturale di Vibo Valentia e la capacità della nostra città di proporre un’offerta ricca, diversificata e di qualità. Mostre, musica, teatro e sport della mente dialogano tra loro e animano i nostri luoghi simbolo, rendendoli spazi vivi e partecipati. È un lavoro corale, frutto della collaborazione con associazioni e realtà artistiche che credono nel valore della cultura come strumento di crescita. Invito tutti i cittadini a prendere parte agli appuntamenti in programma».

Il programma

Mostra - “Carlo Acutis. Una semplicità straordinaria”- 17-19 marzo 2026 / Valentianum

Promossa dall’associazione culturale “Il Percorso odv” e curata dall’associazione “Amici Carlo Acutis”, la mostra propone un percorso dedicato alla figura del Beato Carlo Acutis.

Incontro inaugurale martedì 17 marzo, alle ore 10:00, con il vescovo Attilio Nostro, l’assessore Stefano Soriano e l’avv. Paola Baiocco. Orari: 9:00-13:00 / 16:00-19:30

Teatro - “Manca solo Mozart”- 19 marzo 2026, ore 20:30 / Palazzo Gagliardi

Lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso, interpretato da Marco Simeoli, arriva a Vibo Valentia all’interno del festival “Un giorno all’improvviso”. Una pièce tratta da una storia vera, capace di unire ironia, emozione e ritmo narrativo.

Concerto - “La voce del compositore al pianoforte”- 20 marzo 2026, ore 18:00 / Auditorium Valentianum

Nuovo appuntamento con la stagione concertistica promossa dal Comune e organizzata da Agimus. Recital pianistico di Lorenzo Stasi, un viaggio nella scrittura dei compositori attraverso l’interpretazione pianistica. Ingresso gratuito.

Concerto - “I Virtuosi Calabresi”- 21 marzo 2026, ore 18:00 / Palazzo Gagliardi

All’interno del festival “Un giorno all’improvviso”, il gruppo cameristico “O. Stillo” rende omaggio a tre icone della musica italiana: Rino Gaetano, Mia Martini e Mino Reitano. Con Benedetta Marcianò (voce) e Francesco Pupa (voce narrante). Testi di Bruno Palermo.

Sport della mente - Prima Coppa di dama “Città di Vibo Valentia”- 22 marzo 2026, ore 9:00 / Palazzo Gagliardi

Il Comitato Regionale Calabrese della FID, in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, organizza la 1ª Coppa “Città di Vibo Valentia”, gara interregionale di dama italiana valida per la classifica Elo Rubele. Un appuntamento che richiama appassionati anche da fuori provincia e valorizza una disciplina che unisce strategia, concentrazione e sana competizione.