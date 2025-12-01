Tornano la Via dei Presepi e il concerto di capodanno in piazza. Poi tutta una serie di appuntamenti tra i quali dominano i canti natalizi, le rappresentazioni della Natività, zeppolate e iniziative per i più piccoli

Vibo Valentia si prepara al periodo natalizio con un programma di iniziative che si svolgeranno da oggi dicembre fino al 10 gennaio 2026. È quanto si apprende da una nota diffusa dal Comune, nella quale si presenta il cartellone di “Vibo Città del Natale”, una serie di appuntamenti distribuiti in città e nelle frazioni, tra attività culturali, spettacoli, laboratori e momenti musicali rivolti a pubblici di diverse età.

Secondo il sindaco Enzo Romeo, «il cartellone natalizio, realizzato grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e con il prezioso supporto di associazioni e operatori culturali, amplia lo spazio della comunità, abbracciando tutte le fasce d’età e rispondendo al desiderio di partecipazione di cittadini e visitatori» e sarà «un Natale di socialità e inclusione».

L’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, sottolinea nella nota che è stato «costruito un cartellone variegato che coniuga divertimento e cultura, con laboratori, spettacoli, concerti e iniziative dedicate ai più giovani», con l’obiettivo di proporre «occasioni di svago coinvolgenti e di qualità».

Dal canto suo, il consigliere delegato agli Spettacoli, Francesco Colelli, sottolinea nella nota lo sforzo compiuto dall’amministrazione per «realizzare piccoli e grandi eventi in grado di incontrare il favore di cittadini e visitatori, per regalare momenti di spensieratezza».

Nel programma, sono previsti il ritorno di iniziative già sperimentate, come la Via dei presepi e il Vin Brulè, e l’introduzione di nuovi appuntamenti, tra cui una rappresentazione del “Canto di Natale” di Dickens a Palazzo Gagliardi. Confermato anche il concerto del 1° gennaio in piazza, oltre a incontri in biblioteca, attività nelle principali piazze, un presepe vivente nel centro storico e altri eventi distribuiti sul territorio. Secondo la nota, tutte le frazioni ospiteranno almeno un appuntamento.