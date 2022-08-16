La kermesse chiude la sua fortunata edizione con l’esibizione della nota artista. Appuntamento a Santa Maria del Bosco alle 21.30

Un concerto intenso, narrativo, che esalta i valori della pace e che commuove, per il 30° anniversario di carriera dell’eclettica artista israeliana. Noa, questa sera, alle 21.30, si esibirà a Serra San Bruno, Santa Maria del Bosco, in occasione della chiusura della kermesse Armonie d’arte festival. [Continua in basso]

Noa ha un profondo legame con l’Italia e nel 1997 ha cantato “Beautiful that Way”, canzone ispirata dalla colonna sonora del film premio oscar “La Vita è Bella” di Roberto Benigni. La serata sarà anche l’occasione per celebrare con la sua band i trent’anni di carriera. A spiegare lo spirito dell’avvenimento era stato il sindaco Alfredo Barillari: «Lo svolgimento di questo Festival è motivo d’orgoglio per il nostro territorio». Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il primo cittadino aveva spiegato che «la nostra idea era di mettere Serra all’interno di una cornice che evidenziasse l’arte e la storia, e il luogo magico è Santa Maria del Bosco. L’opportunità ci è stata data dalla fondazione Armonie d’arte».

La stessa direttrice artistica di “Armonie d’Arte” Chiara Giordano si era concentrata sul ruolo giocato dal contesto territoriale: «Siamo in un luogo – aveva rilevato – che sprigiona spiritualità e natura. Noi raccontiamo il territorio e pensiamo a luoghi di particolare valore ed è per questo che siamo qui nella bellissima cornice di Santa Maria del Bosco. Armonie d’arte Festival è una lunga storia d’identità. Dopo 22 anni dobbiamo fare esplodere il festival rispetto a un territorio più vasto e per questo abbiamo pensato alla traiettoria delle Serre Normanne. È importante lanciare con il festival un territorio nei contesti di attenzione mediatica. Chiedo alla comunità di essere con noi: l’arte, infatti, è da sempre uno strumento di difesa contro le barbarie e un valido volano di progresso sociale».