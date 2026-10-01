Dal 10 ottobre la manifestazione dedicata ai vini e ai sapori locali, poi la maratona culturale in cinque luoghi della città e lo show con la Jazz Company. A chiudere il mese saranno le birre artigianali sul corso. Soriano: «Ce n’è per tutti i gusti»

Vino e sapori del territorio, incontri culturali nei palazzi storici, musica e teatro: Vibo Valentia apre ottobre con un calendario di appuntamenti che punta a coinvolgere pubblici diversi e ad animare il centro cittadino. Tra gli eventi annunciati figurano “Vicoli diVini”, il “Festival del Sud – Valentia in festa” e lo spettacolo di Massimo Lopez, mentre la chiusura del mese sarà dedicata alle birre artigianali.

A presentare il programma è l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefano Soriano, che lega il cartellone al lavoro di pianificazione dell’amministrazione: «Anche per ottobre abbiamo uno straordinario cartellone, frutto di un intenso lavoro di programmazione finalizzato a rendere Vibo Valentia un punto di riferimento culturale e turistico per l’intera regione».

Vicoli diVini e birre artigianali nel centro cittadino

Uno degli appuntamenti principali è fissato per sabato 10 ottobre, dalle ore 19, quando “Vicoli diVini” porterà nel cuore del centro storico una serata dedicata alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e culinario locale. Ad accompagnare vini e proposte gastronomiche saranno musica e artisti di strada.

Sul versante enogastronomico, il mese si concluderà con “Vibo in Fermento – Sulla via dei mastri birrai”: la manifestazione è in programma venerdì 30 ottobre, dalle ore 20, su corso Vittorio, con una serata dedicata alle birre artigianali.

«Dalle grandi manifestazioni storiche come “Vicoli diVini” ai tanti momenti in cui troveranno spazio per il divertimento grandi e bambini», sottolinea Soriano, che aggiunge: «Ancora una volta programmare con largo anticipo ci ha permesso di illustrare alla cittadinanza un calendario dettagliato: ce n’è per tutti i gusti!».

Il Festival del Sud in cinque luoghi della città

La giornata di venerdì 23 ottobre sarà dedicata al “Festival del Sud – Valentia in festa”, patrocinato dal Comune. Il programma prenderà il via alle ore 9 e prevede circa cento panel nell’arco di una sola giornata, distribuiti in cinque sedi: Valentianum, Castello, Palazzo Santa Chiara, Palazzo Gagliardi e Palazzo dei Gesuiti.

Il cartellone comprende anche il XVIII Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Cultura Classica, dedicato al tema “Sogno, visioni e profezie”, e “Ponti del Sud”, incontro incentrato sulle relazioni diplomatiche e sulla pace, al quale è annunciata anche la partecipazione del console onorario del Marocco.

A Palazzo Gagliardi troverà spazio il “Salottino della Cultura”, con una mostra di scultura nazionale e internazionale. Previsto inoltre “EDITAL – Festival delle editorie locali italiane”, che proporrà un focus sulle realtà dell’Emilia-Romagna. Per questi appuntamenti la nota di presentazione non specifica le date.

Massimo Lopez al teatro comunale e i concerti Agimus

Per il teatro, l’appuntamento di punta sarà il “Massimo Lopez Show”, in programma sabato 24 ottobre alle ore 21 al teatro comunale. L’artista salirà sul palco accompagnato dalla Jazz Company.

La proposta musicale comprende inoltre i concerti della stagione Agimus al Valentianum. Il programma annunciato dall’amministrazione include infine altri momenti di spettacolo e intrattenimento rivolti anche ai bambini, all’interno di un’offerta che affianca enogastronomia, patrimonio storico e iniziative culturali.