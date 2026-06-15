Piazza Marinella piena per l’atteso evento musicale che ha visto sul palco anche il cantante vibonese Marataro che ha scaldato il pubblico prima dell’esibizione dell’artista indie-rock: «Sono del Sud ma non conoscevo questi posti bellissimi»

Un vero successo per “Bivona in Musica”, l’evento che si è tenuto ieri, domenica 14 giugno, in piazza Marinella a Bivona. La manifestazione, organizzata dai ragazzi della parrocchia con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e la collaborazione della Top Events Lab, ha richiamato giovani e adulti in una serata dal sapore estivo, pensata per valorizzare il territorio e accompagnare la comunità nel vivo della stagione.

La devozione per Sant’Antonio e il legame con la Tonnara

L’appuntamento si è inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, ricorrenza particolarmente sentita nella frazione costiera vibonese. Una devozione che affonda le radici nella storia marinara di Bivona e nella memoria della Tonnara: in passato, proprio nel periodo della mattanza dei tonni, i pescatori si affidavano al santo chiedendone l’intercessione per una pesca abbondante. Ancora oggi la festa conserva questo legame tra fede, mare e identità comunitaria.

La serata si è aperta con la processione della statua del santo, accompagnata dai fedeli lungo le vie del paese. A seguire, il breve concerto del cantautore vibonese Marataro, che tra ritmi accesi e atmosfere allegre si è esibito con brani inediti e cover, introducendo il concerto di Maninni.

Maninni sul palco di piazza Marinella

L’artista, reduce anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano «Spettacolare», ha riempito piazza Marinella coinvolgendo il pubblico presente. «Sono felice e onorato di cantare per la prima volta in questo posto», ha raccontato il cantante in una breve intervista prima dello show.

Poi il riferimento alla costa vibonese, scoperta in occasione dell’esibizione: «Non conoscevo il luogo e devo dire che mi ha molto colpito, soprattutto per il bellissimo mare, che ti fa venir voglia di fare un tuffo nelle sue acque. Nonostante anch’io sia del Sud, esattamente di Bari, questi posti mi hanno davvero impressionato positivamente».

Il suo spettacolo, rock e dallo stile energico, è proseguito fino a tarda serata con brani tratti dai suoi album e cover di successo reinterpretate sul palco. Un finale musicale che ha chiuso i giorni dedicati a Sant’Antonio nel segno della partecipazione, della devozione e della voglia di vivere Bivona anche come luogo di incontro e di comunità.