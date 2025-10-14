Il doppio evento del 17 e 18 ottobre sarà caratterizzato da tavole rotonde, storytelling e incontri con gli autori, approfondimenti culturali, produttivi e commerciali del celebre prodotto calabrese

Nelle giornate del 17 e 18 ottobre, i Comuni di Parghelia e Ricadi ospiteranno una serie di eventi dedicati alla Cipolla rossa di Tropea Igp, prodotto simbolo della gastronomia e dell’economia calabrese. L’iniziativa, promossa dal Consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, sarà incentrata sul tema “Coltura, cultura, tradizione ed economia lungo la Costa degli Dei”.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 17 ottobre a Parghelia, al Museo della Memoria – Sala consiliare. Qui si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “La cipolla rossa: tra mito, leggenda, ricordi e realtà”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Landro, interverranno esperti, amministratori locali e operatori del settore. Tra i partecipanti previsti:

La locandina dell'evento

Cristina Anello, presidente della Pro Loco di Parghelia; Domenico Garri, presidente dell’associazione Officina Fotografica; Caterina Landro, scrittrice; Giuseppe Laria, presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp; Giuseppe Paletta, direttore commerciale Casa Editrice Rubbettino; Vitaliano Papillo, presidente del Gal Terre Vibonesi; Maurizio Pantano, segretario associazione socio-culturale e musicale Etno Pathos; Enzo Paparatto, presidente della Pro Loco di Capo Vaticano; Simone Saturnino, responsabile tecnico del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e funzionario Arsac; Gabriele Vallone, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Parghelia; Pino Vita, giornalista e autore del libro “La treccia Rossa”. Il coordinamento sarà affidato a Vincenzo Calzona, direttore dei musei di Ricadi e Parghelia.

Sabato 18 ottobre la manifestazione si sposterà a Ricadi, al Museo della cipolla rossa di Tropea (MuRi), nella stazione ferroviaria di San Nicolò. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Tripodi, si terrà uno storytelling dal titolo “La cipolla rossa: produzione e commercializzazione – Viaggio nei luoghi della cipolla”, che approfondirà i processi produttivi e le dinamiche commerciali legate a questo prodotto Igp.

In entrambe le giornate verrà presentato il volume fotografico “Rossa tra colline e mare” di Giuseppe Morello e Mario Greco, edito da Rubbettino. Il libro propone un viaggio iconografico nei territori e tra la gente legata alla coltivazione della cipolla rossa di Tropea. Saranno presenti gli autori, che illustreranno il lavoro e dialogheranno con il pubblico. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Enti locali, Associazioni culturali e del Servizio civile universale, a testimonianza dell’interesse diffuso verso la valorizzazione di una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative della Calabria.