Parghelia si prepara ad omaggiare il patrono Sant’Andrea. In vista della giornata di festa, che tradizionalmente ricorre il 30 novembre, il centro costiero promuove tramite la locale Pro loco -in piena sinergia con il Comune e i volontari del Servizio civile - iniziative ludiche e di socialità, capaci di coinvolgere soprattutto i più giovani. In occasione della vigilia, sabato 29 novembre, dalle 14.30, in piazza Ruffa si terrà il tradizionale lancio delle castagne dal campanile. Si tratta di un rito antico, dal sapore benaugurate e propiziatorio, che richiama la curiosità di visitatori anche da fuori paese. Non mancheranno caldarroste e le immancabili zeppole, pietanze fritte spesso connesse alle festività natalizie. Ad allietare il pomeriggio di festa, il ballo dei giganti Mata e Grifone e i giochi popolari.

Sant’Andrea e il legame con Parghelia

Il legame della comunità di Parghelia con il santo è assai radicato e si lega alla forte vocazione marinara della cittadina del Vibonese. Sant’Andrea, infatti, prima di diventare discepolo di Gesù svolgeva il mestiere di pescatore insieme al fratello Simone (Pietro). Il santo trovò la morte per crocefissione a Patrasso, in Grecia. Entrambi gli elementi spiccano nell’iconografia del Santo. Il prezioso busto custodito nella chiesa dedicata proprio al martire, è stato realizzato in legno policromo e risalirebbe al Settecento. Viene raffigurato – come riporta una scheda tecnica del Catalogo dei beni culturali - con la croce (a forma di X) alle spalle, che abbraccia, con la mano sinistra, a cui sono appesi due pesci d'argento. Il braccio destro, è proteso in avanti. Indossa un abito verde scuro e un mantello rosso; sul petto è posto un medaglione d'argento con reliquia. La base è invece marmorizzata.

La cerimonia liturgica

La cerimonia liturgica, nel giorno di festa (30 novembre), è in programma alle ore 11.00. A seguire la processione per le vie del paese. Al fine della buona riuscita delle iniziative, tramite i canali social, la Pro loco ha lanciato un appello alla collaborazione: «La nostra comunità il 30 novembre festeggia il nostro protettore Sant' Andrea Apostolo. Contribuiamo tutti per mantenere viva la tradizione offrendo un contributo», si legge nei post Facebook.