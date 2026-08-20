Sabato 22 agosto, a partire dalle 21.15, la località Marinella di Pizzo ospiterà la prima edizione del Marinella Talent Fest, iniziativa no-profit ideata dal Comitato Marinella per valorizzare le eccellenze artistiche e culturali legate alla città napitina.

L’evento si svolgerà nella piazzuola del parcheggio antistante il distributore di benzina e proporrà una serata rivolta a un pubblico trasversale, con spazio a canto, pittura estemporanea, poesia e sport, senza dimenticare la storia del territorio e, in particolare, quella della celebre Chiesetta di Piedigrotta.

La direzione artistica e la conduzione sono affidate a Francesco Villella, in arte Franz Velia, artista pizzitano ed event manager che ha partecipato anche a programmi televisivi nazionali come Tali e Quali su Rai 1 e Sei un mito su Canale 5.

Uno dei momenti centrali sarà rappresentato dai Talk & Performance: gli ospiti si racconteranno attraverso brevi interviste condotte da Franz Velia, prima di esibirsi dal vivo.

Nel corso della serata prenderà inoltre il via il progetto “Eureka!”, un contenitore di idee attraverso il quale ogni artista sarà chiamato a proporre un’iniziativa concreta per la valorizzazione del territorio e della comunità.

Il finale sarà invece all’insegna dell’amarcord, con gli storici speaker di Radio Pizzo Onda del Golfo protagonisti di un momento musicale pensato per rievocare le frequenze e le atmosfere che hanno segnato gli anni Ottanta nel Vibonese.

L’appuntamento, a ingresso libero, punta così a mettere insieme spettacolo, memoria e proposte per il territorio, dando spazio ai talenti e alla creatività della comunità locale.