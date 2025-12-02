Da Gioacchino Murat a San Francesco, passando per il pittore Grillo e il genio gastronomico don Picco De Maria. Un racconto emozionante per riscoprire la memoria del territorio e i suoi protagonisti

Tutto pronto per l’evento “Pizzo – Città Identitaria”, una serata speciale – promossa dal Comune - dedicata alla valorizzazione della storia, dell’identità e delle eccellenze culturali del borgo tirrenico. L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18.30, presso il Palazzo della Cultura di Via Roma 8, con ingresso libero.

Il programma

La serata si aprirà con i saluti del sindaco Sergio Pititto e vedrà l’intervento di Mariangela Preta, direttrice dei Musei Civici. Seguirà un dialogo con Edoardo Sylos Labini, attore, regista e fondatore della rete delle Città Identitarie, accompagnato dalle musiche originali del Maestro Sergio Colicchio.

Attraverso parole, immagini e musica, il pubblico verrà guidato in un viaggio tra i personaggi e i simboli che hanno segnato l’identità di Pizzo: da Gioacchino Murat a San Francesco di Paola, dal pittore Diego Grillo al poeta Anile, fino al genio gastronomico Don Pippo De Maria, inventore del celebre Tartufo di Pizzo. Un racconto suggestivo e contemporaneo per riscoprire la memoria profonda del territorio e i suoi protagonisti.